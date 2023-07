Calciomercato Milan – Centrocampista, la richiesta di Pioli a Furlani

Il calciomercato estivo è in pieno fermento e il Milan, come stiamo vedendo, è gran protagonista di questa sessione di trattative. I dirigenti rossoneri Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, inizialmente molto criticati per aver ceduto Sandro Tonali al Newcastle, si stanno rifacendo con gli interessi. Sono già 7, infatti, i nuovi acquisti arrivati ed altri ancora ne arriveranno a Milanello.