Svolta clamorosa nella società rossonera: il proprietario corre ai ripari dopo il rosso a bilancio e prenota due colpi pazzeschi in attacco e difesa
Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027
Un cambio di marcia importante per il Milan: Gerry Cardinale (che oggi dovrebbe tornare a Milanello) è stato presente fin dal primo giorno del progetto Amorim e ha investito tanti milioni sul mercato.
Svolta societaria e iniezioni di capitale per il bilancio del MilanUna rivoluzione rispetto agli ultimi anni e c'è una novità importante: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' il proprietario del Milan ha effettuato nelle ultime settimane un versamento in conto capitale di 50 milioni di euro e sarebbe pronto a una successiva iniezione di equity, ancora da definire, nei mesi a venire.
Come scrive la rosea, dopo il rosso a bilancio al 30 giugno 2026 da 24 milioni di euro è previsto in deficit anche l’esercizio 2026-27 che verrà assorbito dal patrimonio netto. Secondo il quotidiano, l'apporto di capitale da parte di Cardinale è previsto per dotare il club delle risorse necessarie per il fabbisogno di cassa e per gli investimenti.
Il recentissimo apporto di equity rappresenta il primo investimento della proprietà diretto all’attività sportiva: una svolta e un segnale importantissimo lanciato da Gerry Cardinale.
I piani per il calciomercato: cifre e obiettivi di Amorim
- Non è un caso che il Milan abbia investito tantissimo sul mercato estivo nonostante la mancata qualificazione in Champions League per due stagioni consecutive: il Diavolo ha speso più di 160 milioni per Ramos, Moreira e Gila e si continua a parlare di investimenti anche per gennaio.
- Cardinale punterebbe Endrick per l'attacco (fattibile probabilmente in prestito) e Gonçalo Inácio per la difesa, per cui potrebbero servire circa 40 milioni di euro.
Segno che il numero uno dei rossoneri sia sempre più al centro del Milan e sempre più attento al progetto sportivo e ai risultati sul campo e non solo al suo investimento economico.
- I rossoneri devono assolutamente recuperare il terreno perso nelle ultime stagioni e Amorim avrà bisogno di tempo per trovare la quadra a livello tattico e di gioco, ma avere il sostegno e gli investimenti della proprietà è un passo fondamentale per riportare il Milan in vetta al calcio italiano.
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