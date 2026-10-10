Un cambio di marcia importante per il Milan: Gerry Cardinale (che oggi dovrebbe tornare a Milanello) è stato presente fin dal primo giorno del progetto Amorim e ha investito tanti milioni sul mercato.

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Svolta societaria e iniezioni di capitale per il bilancio del Milan

Una rivoluzione rispetto agli ultimi anni e c'è una novità importante: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport'e sarebbe pronto a una successiva iniezione di equity, ancora da definire, nei mesi a venire.

Come scrive la rosea, dopo il rosso a bilancio al 30 giugno 2026 da 24 milioni di euro è previsto in deficit anche l’esercizio 2026-27 che verrà assorbito dal patrimonio netto. Secondo il quotidiano, l'apporto di capitale da parte di Cardinale è previsto per dotare il club delle risorse necessarie per il fabbisogno di cassa e per gli investimenti.

Il recentissimo apporto di equity rappresenta il primo investimento della proprietà diretto all’attività sportiva: una svolta e un segnale importantissimo lanciato da Gerry Cardinale.

I piani per il calciomercato: cifre e obiettivi di Amorim

Non è un caso che il Milan abbia investito tantissimo sul mercato estivo nonostante la mancata qualificazione in Champions League per due stagioni consecutive : il Diavolo ha speso più di 160 milioni per Ramos, Moreira e Gila e si continua a parlare di investimenti anche per gennaio.

: il Diavolo ha speso più di 160 milioni per Ramos, Moreira e Gila e si continua a parlare di investimenti anche per gennaio. Cardinale punterebbe Endrick per l'attacco (fattibile probabilmente in prestito) e Gonçalo Inácio per la difesa, per cui potrebbero servire circa 40 milioni di euro.

Segno che il numero uno dei rossoneri sia sempre più al centro del Milan e sempre più attento al progetto sportivo e ai risultati sul campo e non solo al suo investimento economico.