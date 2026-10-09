Milan, Cardinale a Milanello: i prossimi impegni. Rinnovi prioritari e una 'sorpresa'

Calciomercato Milan: pronto il piano di Cardinale per blindare i tre big e adeguare il contratto del talento Cisse. Novità sul nuovo organigramma
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Verso Sassuolo-Milan, come ogni partita di Serie A giocata in questa stagione allo stadio, domenica sarà presente anche Gerry Cardinale che domani farà ritorno a Milanello per la ripresa del campionato.
Con il primo si vuole trovare una nuova intesa prima di gennaio, il difensore serbo va blindato visto l'interesse della Premier League e si vuole aumentare l'ingaggio del francese. I tre calciatori, si legge, avrebbero già manifestato il loro benestare a continuare la loro avventura al Milan.
La timeline dei contratti e il caso CisseEntro la prossima sosta per le nazionali andranno in scena i primi incontri con gli agenti dei calciatori.
- Occhio anche a Cisse: se dovesse continuare così ci potrebbe essere un rinnovo di contratto con adeguamento economico.
- Cardinale poi è alla ricerca di un nuovo capo dell’area sportiva, senza però alterare la struttura societaria.
- Contatti già iniziati con il piano di inserire un nuovo head of football nell’organigramma prima dell’inizio della stagione.
E infine il numero uno rossonero continua a tenere sott'occhio il progetto NBA Europe e il nuovo San Siro.
La strategia societaria per blindare i tre bigSono tutti passaggi fondamentali per il futuro del club ovviamente, ma per quanto riguarda il campo la priorità al momento riguarda i rinnovi.
Pavlović, Rabiot e Pulisic sono calciatori fondamentali per il presente e per il futuro del club e serve blindarli il prima possibile con uno sforzo economico importante.
Discorso simile per Cisse: il classe 2006 ha dimostrato di essere uno dei calciatori più interessanti dell'attacco del Milan, già pronto per fare la differenza. Inevitabile che il club lo premi prossimamente con un adeguamento, segno che la dirigenza rossonera crede fortemente nel ragazzo e nelle sue qualità, già viste con la maglia del Diavolo.
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