Dopo essere stato grande protagonista negli Stati Uniti d'America per la nascita di Skydance – la nuova super piattaforma da 70 miliardi di ricavi che unisce oltre 200 milioni di abbonati streaming e un portafoglio di loghi mondiali come Paramount, Warner Bros., HBO e CBS Sports – Gerry Cardinale si rituffa interamente sul Milan. Come svelato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il managing partner del fondo RedBird e proprietario del club rossonero è atteso nuovamente in Italia a ridosso del weekend per far sentire la propria vicinanza alla squadra alla ripresa della Serie A.

Il programma di Cardinale: da Milanello alla tribuna del Mapei Stadium

Il numero uno di RedBird sbarcherà a Milano con l'obiettivo di seguire da vicino il gruppo guidato da Ruben Amorim. Il programma prevede una prima tappa direttamente a Milanello in occasione della seduta di rifinitura di sabato: un segnale forte per compattare l'ambiente in vista della delicata trasferta contro ila Reggio Emilia.

Cardinale non si limiterà però alle sole visite istituzionali all'interno del centro sportivo. Domenica sarà infatti regolarmente presente in tribuna d'onore al Mapei Stadium per assistere dal vivo a Sassuolo-Milan. Una conferma di come il club di Via Aldo Rossi sia diventato per il finanziere statunitense una questione di cuore prima ancora che di business: l'imprenditore ha infatti già assistito dal vivo a ben cinque delle prime sfide di campionato dei rossoneri in questa stagione, saltando soltanto il match di Europa League contro il Benfica.

Caccia all'Head of Football: il piano per il nuovo organigramma

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

I giorni trascorsi in Italia e, più in generale, in Europa non saranno dedicati esclusivamente al calcio giocato. Cardinale è costantemente al lavoro per migliorare la macchina societaria e prosegue senza sosta la caccia a un nuovo, ovvero un capo dell'area sportiva che possa completare e rinforzare la struttura manageriale del Milan.I colloqui per individuare il profilo ideale proseguiranno proprio nel corso di questa missione europea. La linea di RedBird in merito ai poteri della nuova figura è comunque già tracciata e non prevede deleghe totali: il futuro dirigente non avrà in mano le chiavi esclusive del mercato, ma dovrà integrarsi perfettamente all'interno del processo decisionale collegiale e basato sui dati già varato da Cardinale stesso, lavorando in stretta sinergia con gli uomini di fiducia dell'assetto attuale come