Il proprietario di RedBird atteso a Milanello e al Mapei Stadium. Sul tavolo anche i colloqui per il ruolo di nuovo Head of Football
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Dopo essere stato grande protagonista negli Stati Uniti d'America per la nascita di Skydance – la nuova super piattaforma da 70 miliardi di ricavi che unisce oltre 200 milioni di abbonati streaming e un portafoglio di loghi mondiali come Paramount, Warner Bros., HBO e CBS Sports – Gerry Cardinale si rituffa interamente sul Milan. Come svelato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il managing partner del fondo RedBird e proprietario del club rossonero è atteso nuovamente in Italia a ridosso del weekend per far sentire la propria vicinanza alla squadra alla ripresa della Serie A.
Il programma di Cardinale: da Milanello alla tribuna del Mapei StadiumIl numero uno di RedBird sbarcherà a Milano con l'obiettivo di seguire da vicino il gruppo guidato da Ruben Amorim. Il programma prevede una prima tappa direttamente a Milanello in occasione della seduta di rifinitura di sabato: un segnale forte per compattare l'ambiente in vista della delicata trasferta contro il Sassuolo a Reggio Emilia.
Cardinale non si limiterà però alle sole visite istituzionali all'interno del centro sportivo. Domenica sarà infatti regolarmente presente in tribuna d'onore al Mapei Stadium per assistere dal vivo a Sassuolo-Milan. Una conferma di come il club di Via Aldo Rossi sia diventato per il finanziere statunitense una questione di cuore prima ancora che di business: l'imprenditore ha infatti già assistito dal vivo a ben cinque delle prime sfide di campionato dei rossoneri in questa stagione, saltando soltanto il match di Europa League contro il Benfica.
Caccia all'Head of Football: il piano per il nuovo organigrammaI giorni trascorsi in Italia e, più in generale, in Europa non saranno dedicati esclusivamente al calcio giocato. Cardinale è costantemente al lavoro per migliorare la macchina societaria e prosegue senza sosta la caccia a un nuovo Head of Football, ovvero un capo dell'area sportiva che possa completare e rinforzare la struttura manageriale del Milan.
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