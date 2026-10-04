Milan, clamoroso Endrick e le ultime su Emeka. Cardinale prepara due rinnovi cruciali

Giorni di riposo ancora per il Milan con le voci di calciomercato che si rincorrono. La nostra redazione ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri, con i nomi caldi del momento. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura.

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Due rinnovi in programma: Cardinale pensa a blindare i big.

Cardinale pensa a blindare i big. Talento nel mirino: le ultime novità sul talento del Granada.

le ultime novità sul talento del Granada. Come sta andando Lontani: l'ex attaccante rossonero oggi al Parma.

l'ex attaccante rossonero oggi al Parma. Endrick ancora nel mirino: retroscena e possibili svolte per il brasiliano.

Rinnovo di Pulisic e Rabiot

"Gerry Cardinale è assolutamente focalizzato sui rinnovi di Pulisic e Rabiot, li vuole trattenere. Da qui fino alla fine dell'anno sono previsti contatti importanti per cercare di andare a dama per il prolungamento dei due contratti. Cardinale vuole prolungare i due accordi con adeguamenti di stipendio per dare un giusto premio ai due calciatori. Cardinale vuole accelerare e chiudere".

Ecco di cosa parliamo oggi:Queste le ultime novità dal giornalistasu 'YouTube':

Pulisic è un calciatore fondamentale per il Milan di Ruben Amorim: nei tre davanti nessuno come lo statunitense riesce ad avere un impatto così importante. Servirà gestire tutti a livello fisico, ma Pulisic è un titolare fisso di questo progetto per il presente e per il futuro. Discorso simile per Rabiot: il mediano francese è un calciatore chiave sia in fase difensiva sia in fase offensiva come abbiamo visto contro il Lecce.

Lontani al Parma

Tanti giovani attaccanti hanno lasciato di recente il Milan per cercare fortune in altri contesti. Andiamo a scoprire dove sono e come stanno andando alcuni dei prodotti del settore giovanile del Diavolo. Andiamo a vedere come sta giocando Simone Lontani: l'attaccante classe 2008 ha lasciato il Milan al termine del suo contratto sposando il progetto Parma.

Already 5 presenze in Serie A con un gol e una presenza in Coppa Italia con una splendida doppietta. Con il Milan Primavera Lontani aveva giocato una stagione molto buona lo scorso anno con una media realizzativa importante: 10 gol in 25 presenze con l'Under 20 del Diavolo, chiaro segno delle sue qualità da bomber.

Emeka resta nel mirino

"Emeka attaccante del Granada è sulla bocca di tanti big club ed è stato trattato dal Real Madrid. C'è anche il Milan, ma il Diavolo ad oggi non è tra le squadre meglio posizionate, c'è la Premier League. Ha una clausola da 15 milioni di euro valida fino all'estate del 2029".

Il Milan resta attento, anche se rimane il pressing del Real Madrid. Ecco le ultime novità in merito dal giornalista Matteo Moretto su 'YouTube':

Gioca principalmente come esterno offensivo o ala destra e come piace tanto a Ruben Amorim gioca a piede invertito. Sarebbe perfetto per Ruben Amorim visto che è estremamente efficace anche nell'uno contro uno e nei dribbling sullo stretto.

Retroscena su Endrick

"Endrick è stato in orbita Milan durante la scorsa estate. Vi posso garantire che il Diavolo aveva raggiunto una base d'accordo con il calciatore che aveva anche la proposta della Roma. Mourinho ha voluto trattenere il calciatore. Endrick ha giocato veramente molto poco, è stato quasi un fantasma a Madrid e si sta guardando intorno. Vi posso dire che il Milan e la Roma sono ancora interessate, l'agenzia che gestisce Endrick ha un ottimo rapporto con Gerry Cardinale. Capiremo più avanti che tipo di percorso vorrà fare Endrick che ha dato apertura a Milan e Roma".

Fari puntati sul calciomercato del Milan: i rossoneri continuano ad essere accostati ad Endrick. Anche il giornalista Matteo Moretto ne ha parlato sul suo canale 'YouTube' spiegando varie situazioni. Ecco le sue parole in merito:

Il Milan, probabilmente, dovrà decidere di chiudere l'eventuale operazione in prestito. Quasi impossibile che il Real Madrid lasci andare il cartellino del brasiliano del tutto. Endrick sarebbe perfetto per il Diavolo: nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim potrebbe giocare sia come prima punta sia come trequartista di destra, questo per rientrare forte sul suo piede mancino.