Nuovo dirigente Milan: Cardinale al lavoro. La verità su Benatia e altri nomi nel mirino

Il Milan continua la ricerca di una nuova figura da inserire nell'organigramma rossonero: come scrive 'Tuttosport' il Diavolo avrebbe abbandonato la pista che porta a Markus Krösche.

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I candidati per la dirigenza rossonera e i casting di Cardinale

Un profilo che accetterebbe di buon grado la possibilità di lavorare al Milan è quello di Medhi Benatia . In estate, ricorda il quotidiano, sono stati sondati diversi profili per l'area sportiva.Non è da escludere che possano uscire nuovi candidati nei prossimi giorni, visto che i profili saranno valutati direttamente da

Nelle intenzioni del numero uno di RedBird c'è la voglia di trovare una figura che possa lavorare in armonia sia con lui sia con Amorim. In estate erano emersi diversi nomi:

Il profilo di Devin Ozek , valutato per l'area tecnica.

, valutato per l'area tecnica. La pista che portava a José Boto come potenziale innesto.

come potenziale innesto. L'ipotesi Medhi Benatia, anche se PianetaMilan non ha trovato delle conferme riguardo questo nome: al momento è un profilo che ci è stato smentito.

I motivi dietro la scelta di un nuovo dirigente nel Milan

Come mai il Milan potrebbe cercare un nuovo dirigente per migliorare l'organigramma del Diavolo?ha cambiato passo da questa stagione, dimostrandosi sempre presente e al centro del nuovo progetto conin panchina.

Così come gli investimenti sul mercato sono stati molto importanti anche a livello economico. Serve però una figura che possa dialogare con la squadra e con Rúben Amorim e che possa aiutare tutta la dirigenza durante le trattative, sia in entrata sia in uscita.

Il Milan infatti ha faticato molto nel chiudere cessioni a titolo definitivo, fondamentali per il bilancio del club. Un nuovo dirigente potrebbe essere cruciale proprio sotto questo punto di vista.