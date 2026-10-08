Milan, Moretto sul nuovo dirigente: "Benatia ha dato grande disponibilità". Il 'caso' Rabiot e non solo

Continuano le voci sul mercato del Milan e non solo: i rossoneri potrebbero essere alla ricerca di una figura nuova da inserire nell'organigramma del Diavolo che in estate è stato del tutto rivoluzionato. Ecco tutte le ultime novità dal giornalista Matteo Moretto su "YouTube":

"Cardinale sta gestendo la ricerca di un nuovo dirigente per migliorare l'organizzazione sportiva del club. Ad oggi non c'è ancora un nome forte, sono previsti colloqui nelle prossime settimane. Voglio mettere in luce il profilo di Benatia ex direttore sportivo del Marsiglia, lui sarebbe felice di tornare in Italia e ha dato grande disponibilità al Milan qualora ci fosse una chiamata. Ci sono casting in corso".

La carriera da dirigente di Medhi Benatia si è sviluppata interamente al Marsiglia: entra nell'organigramma del club francese con un ruolo di consulenza per il management nel 2023, mantenendo l'incarico fino al 2025. Viene ufficialmente promosso a direttore sportivo del Marsiglia a gennaio 2025 mentre a inizio 2026 acquisisce pieni poteri sull'area tecnica, fino alla fine della sua avventura. Al momento è libero.

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La filosofia di Benatia: De Zerbi, i giovani e il caso Rabiot

Il colpo più importante di Benatia in Francia resta l'arrivo di un allenatore di caratura internazionale come. La sua gestione ha puntato sul mercato con zero improvvisazioni, basandosi sulla programmazione e cercando di andare incontro alle richieste dell'allenatore.

Non disponendo di un budget illimitato, ha dovuto cercare le occasioni e puntare sui giovani senza poter spendere molto. Nel bilancio del club francese si sono rivelati fondamentali alcuni fattori:

Le grandi cessioni: Luis Henrique , ceduto per ben 22,8 milioni di euro all'Inter, e Robinio Vaz , ceduto alla Roma per circa 22 milioni di euro;

, ceduto per ben 22,8 milioni di euro all'Inter, e , ceduto alla Roma per circa 22 milioni di euro; La ferrea gestione dello spogliatoio e del caso Rabiot-Rowe: entrambi furono ceduti dopo la celebre lite avvenuta nei corridoi dello stadio.

Benatia ne parlò così, rilasciando alcune dichiarazioni emblematiche a "Le Monde":

"È un peccato, perché è una persona fantastica e un grande professionista. Avremmo voluto che la questione fosse risolta in modo diverso. Dal punto di vista umano, sono solo triste di non vederlo più quando arrivo qui... Ecco, gli auguro solo il meglio".

Chissà che non lo possa ritrovare proprio al Milan.