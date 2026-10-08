Tante notizie sul Milan a due giorni dalla ripresa del campionato, con la squadra di Ruben Amorim in campo domenica 11 ottobre contro il Sassuolo. In primo piano ci sono i rumors su Medhi Benatia come nuovo direttore sportivo, la possibile apertura di Endrick al trasferimento in rossonero e le condizioni di Alexis Saelemaekers dopo il brutto infortunio alla caviglia destra.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, la verità su Benatia

Dopo la rivoluzione estiva,è alla ricerca di una figura a cui affidare le chiavi dell'area sportiva. L'innesto in dirigenza potrebbe arrivare entro fine anno eha rivelato un nuovo nome finito sul taccuino del. Secondo l'esperto di mercato, la proprietà starebbe pensando aex difensore di Roma e Juventus e reduce dall'esperienza come direttore sportivo all'Olympique Marsiglia.

Come verificato dalla nostra redazione, i colloqui non risultano in stato avanzato e la pista resta piuttosto fredda. Il Milan sta tenendo d'occhio diversi profili internazionali, come Markus Krösche e Viktor Bezhani, ma la decisione finale non è ancora arrivata. L'idea di Cardinale è quella di nominare un Head Of Football con esperienza ad alto livello in grado di lavorare a stretto contatto con l'area tecnica e avere potere di scelta sul mercato.

Saelemaekers: destino segnato

"Gli esami specialistici hanno evidenziato come la caviglia, a seguito del recente trauma in allenamento, abbia perso stabilità in sede di pregresso intervento chirurgico. Alla luce degli esiti degli accertamenti, è attualmente in corso una valutazione specialistica per definire il percorso terapeutico più appropriato".

Nei giorni scorsi, ilha rilasciato un comunicato ufficiale sulle condizioni di

Secondo quanto raccolto da PianetaMilan, il calciatore farà una visita a inizio prossima settimana ad Amsterdam per capire se sarà necessario un intervento chirurgico o meno. La sensazione è quella che il belga possa finire sotto i ferri e stare lontano dal campo per un po', come fa pensare la lunga lettera pubblicata sui social.

Le ultime verso il Sassuolo

Iltorna al 'Mapei Stadium' - dove il 22 maggio del 2022 ha alzato al cielo il 19° scudetto - per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2026/2027 contro il Sassuolo , in programma domenica 11 ottobre alle ore 18:00. Attraverso una nota diramata sul proprio sito ufficiale, la società neroverde ha comunicato ilChi vuole seguire la squadra di Ruben Amorim può però ancora acquistare glinegli altri settori dello stadio.

Ecco la probabile formazione rossonera per Sassuolo-Milan:

MILAN (4-4-2): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović, Bartesaghi; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Moreira; Pulisic, Gonçalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.

Calciomercato, Endrick apre al Milan

Stando a quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport',. Qualora ci fossero le condizioni per lasciare ila gennaio, il giovane attaccante brasiliano ha lasciato intendere che i rossoneri sarebbero in prima fila. L'ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione non è proibitivo, ma. Difficilmente i 'Blancos' rinunceranno al controllo del cartellino: lo scenario più probabile resta un prestito con diritto di riscatto a favore del Diavolo e controriscatto a favore del club madrileno.