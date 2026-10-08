Sassuolo-Milan, probabile formazione: Amorim con il dubbio modulo. Moreira finalmente titolare?

Si torna finalmente in campo dopo la lunga sosta per le partite delle Nazionali: il Milan giocherà questa domenica contro il Sassuolo alle ore 18 per la gara valida della sesta giornata del campionato di Serie A 2026-27. Il Diavolo arriva dalla bella vittoria contro il Lecce per 3-0, ma non vince al "Mapei Stadium" dal lontano maggio del 2022, partita che regalò il diciannovesimo Scudetto della storia del Milan. Anche in base all'ultimo allenamento si può pensare alle prime prove di formazione per Ruben Amorim.

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Le scelte in difesa e a centrocampo: Bartesaghi dal 1'

Si parte con il dubbio modulo: contro il Lecce e anche nel test a Milanello contro il Padova , il Diavolo è stato schierato con la difesa a quattro e potrebbe continuare su questo trend. Nessun dubbio in porta con Maignan tra i pali mentre i tre centrali dovrebbero essere sempre Gila, De Winter (con il dubbio Gabbia che è tornato in piena forma dopo i problemi alla caviglia) e Pavlović. Se Amorim dovesse decidere di giocare a quattro, Gila slitterebbe come terzino destro in fase di possesso palla.

A sinistra dovrebbe giocare Davide Bartesaghi visto che Estupiñán dovrebbe tornare in gruppo domani, ma non sarebbe comunque al 100% per la partita contro il Sassuolo. A centrocampo, al centro dovrebbe essere confermata dal primo minuto la coppia formata da Modrić-Rabiot.

I dubbi in attacco: la probabile formazione per il Mapei Stadium

Sulla fascia destra in attacco ci dovrebbe essere spazio sempre per Chukwueze, mentre a sinistra ballottaggio tra Moreira e Cisse con il primo in vantaggio (Saelemaekers non ci sarà per l'infortunio alla caviglia). In attacco Pulisic potrebbe giocare come trequartista/seconda punta in appoggio all'intoccabile Gonçalo Ramos.

Ecco la probabile formazione rossonera per Sassuolo-Milan:MILAN (4-4-2): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović, Bartesaghi; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Moreira; Pulisic, Gonçalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.

Le varianti tattiche di Amorim: il ballottaggio Moreira-Cisse

Vedremo nei prossimi giorni quale sarà il piano tattico di Amorim per Sassuolo-Milan: non è assolutamente da escludere che il portoghese possa cambiare modulo anche in base all'avversario e chi avrà contro.

Il dubbio maggiore sembrerebbe in attacco tra Moreira e Cisse. I due talenti si differenziano per caratteristiche ben precise:

Diego Moreira è un calciatore più propenso alla corsa a tutta fascia e alla progressione palla al piede;

è un calciatore più propenso alla corsa a tutta fascia e alla progressione palla al piede; Alphadjo Cisse può rivelarsi decisamente più efficace sul dribbling e nello stretto sul breve.

Con un 4-4-2 potrebbe essere più utile l'ampiezza dell'esterno italiano. In futuro non è assolutamente da escludere che Amorim possa giocare con un Milan molto offensivo con Chukwueze e Moreira esterni di centrocampo e Cisse-Pulisic alle spalle di Ramos.