È terminato da pochi minuti, allo stadio 'Geōrgios Karaiskakīs' di Atene (Grecia), il primo tempo di Olympiacos-Milan, partita valida per la 5^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027: il punteggio, dopo i primi 45' di gioco, è di 1-0 per i padroni di casa grazie al colpo di testa vincente di Lorenzo Pirola al 31' spedito in porta dalla schiena di Mike Maignan. Vediamo insieme, dunque, ora, com'è andata la prima frazione di gioco tra i biancorossi di Imanol Alguacil e i rossoneri di Rúben Amorim!

Avvio pimpante al 'Karaiskakis', poi l'Olympiacos prende il comando

Pronti-via e, vecchia conoscenza della Serie A, ci prova subito da fuori area: pallone alto sopra la traversa della porta difesa da. Replica il Milan al 5', in un inizio partita pimpante e divertente, con il destro dalla distanza diche termina sul fondo.

All'inizio sono tutti capovolgimenti di fronte e, all'8', è Gelson Martins a presentarsi pericolosamente in area rossonera: l'esterno portoghese, però, viene chiuso al momento del tiro in porta da Diego Moreira. I padroni di casa, sospinti da un gran pubblico, insistono e, al 12', dopo aver rubato palla all'incerto Sankhoun Diawara, l'ex Torino Marcus Pedersen arriva alla conclusione: tiro debole e centrale, facile preda tra le braccia di Maignan.

Ancora Gelson Martins, al 20', chiama Maignan all'intervento, sebbene con una conclusione fiacca. È il segnale evidente, però, di come la squadra del Pireo stia premendo sull'acceleratore, mentre il Milan non riesce ancora a trovare le giuste contromisure per difendersi in maniera egregia e per fare male con le ripartenze in contropiede. Tanto che lo stesso Martins, appena un minuto più tardi, con un velenoso tiro a giro sul secondo palo impegna — questa volta sì — Maignan, costretto a un gran volo e alla deviazione in corner.

Pirola show: prima il gol dell'1-0, poi il salvataggio sulla linea su Cisse

Al 23' si vede un break rossonero in transizione, ma Moreira — liberatosi al tiro con il sinistro — conclude troppo debolmente e non crea problemi a. I biancorossi sono nettamente, mentalmente, più in partita del Diavolo e, al 31', arriva — meritato — il vantaggio per la formazione di Alguacil: calcio d'angolo battuto da, con— difensore italiano cresciuto nelle giovanili dell'Inter — che si libera con facilità dalla marcatura di Diawara e, di testa, fulmina Maignan, rimasto immobile sulla linea di porta. Il portiere francese, con la schiena, spinge il pallone nella sua porta e, quindi, tecnicamente si tratta di un autogol.

Il Diavolo ha un improvviso lampo di orgoglio al 34' con Ardon Jashari, bravo a vedere lo scatto in profondità di Cisse: il numero 70 dei rossoneri si invola verso il portiere Ortega, che esce a valanga su di lui fuori dall'area di rigore. Il pallone passa e resta nella disponibilità di Cisse, che calcia in porta immediatamente dai limiti dell'area: è ancora Pirola, con un prodigioso intervento in scivolata sulla linea di porta, ad allontanare la sfera che stava inesorabilmente terminando la propria corsa nella porta vuota. Che peccato per il Milan!

Ramos isolato, nervosismo De Winter e le possibili mosse di Amorim per la ripresa

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Nella fase finale del primo tempo il Milan prova ad aumentare i giri del motore, ma la manovra resta macchinosa: i rossoneri non riescono né a mettere in moto, ingabbiato centralmente tra le linee greche, né, tanto meno, a fornire ai palloni in profondità di cui l'attaccante portoghese avrebbe bisogno per essere messo nelle condizioni di far male agli avversari.C'è anche parecchio nervosismo in campo nelle fila rossonere: al 43' si allacciano, che vengono quasi alle mani per liberarsi l'uno della morsa dell'altro. L'arbitro ingleseristabilisce l'ordine punendo entrambi con un cartellino giallo. Nei 2' di recupero concessi, Pirola, da ottima posizione, spara in curva da pochi passi il pallone del potenziale raddoppio dell'Olympiacos.

Scorre via, così, una prima frazione che ha visto i padroni di casa trovare un vantaggio meritato e il Milan, costretto ora a rincorrere, a non disputare propriamente un partitone al Pireo in un match che, classifica alla mano, il Diavolo non dovrebbe far altro che vincere. L'auspicio, per Amorim — che nella ripresa potrà giocarsi carte pesanti dalla panchina come Christian Pulisic e Yunus Musah — è che nei secondi 45' tutto possa cambiare. Impresa ardua visto l'atteggiamento del primo tempo, ma nel calcio non si sa mai.