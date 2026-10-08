Milan, le ultime da Milanello: Estupiñán sta meglio. Novità importante sull'infortunio di Saelemaekers | PM

Grazie al lavoro del nostro Stefano Bressi, PianetaMilan vi riporta gli ultimi aggiornamenti sugli infortuni di Estupiñán e Saelemaekers
Bartesaghi: "Chi mi ha impressionato di più? Gila. Amorim grande allenatore, sul ruolo ..." | PM Video
Ripresa degli allenamenti oggi a Milanello in vista della partita contro il Sassuolo fissata al "Mapei Stadium" questa domenica alle 18:00. Grazie al lavoro del nostro Stefano Bressi, PianetaMilan vi riporta gli ultimi aggiornamenti: presenti all'allenamento tutti i calciatori tranne Saelemaekers, Estupiñán, Musah e Rabiot.
Aggregato anche il giovane Ossola del Milan Futuro. Il talento italiano potrebbe essere una carta importante: ad Amorim serve un uomo in più sulla trequarti visti i tantissimi impegni del mese di ottobre tra Serie A ed Europa League.
Il punto sugli assenti: i rientri di Musah, Rabiot ed EstupiñánFacciamo chiarezza sui calciatori non presenti all'allenamento odierno e sulle rispettive tabelle di marcia:
- Musah e Rabiot torneranno domani dopo gli impegni delle Nazionali, pronti a riprendere il proprio posto a centrocampo;
- Pervis Estupiñán sta meglio dopo il suo infortunio in Nazionale e potrebbe rientrare in gruppo già domani, con valutazioni approfondite in vista di Sassuolo-Milan.
Il recupero dell'esterno d'oltreoceano sarebbe importantissimo per Amorim, visto che al momento l'unico esterno/terzino in ottime condizioni a sinistra è Davide Bartesaghi. Estupiñán resta un calciatore decisamente utile nelle rotazioni del reparto.
Infortunio Saelemaekers: rischia l'operazione e 4 mesi di stopUltimi aggiornamenti anche su Alexis Saelemaekers: l'esterno belga è out per un infortunio alla caviglia. Secondo quanto raccolto da PianetaMilan, il calciatore farà una visita a inizio prossima settimana ad Amsterdam per capire se sarà necessario un intervento chirurgico o meno.
Questo il recente comunicato ufficiale del Milan sullo stato di salute di Saelemaekers:
"Gli esami specialistici hanno evidenziato come la caviglia, a seguito del recente trauma in allenamento, abbia perso stabilità in sede di pregresso intervento chirurgico. Alla luce degli esiti degli accertamenti, è attualmente in corso una valutazione specialistica per definire il percorso terapeutico più appropriato".
Se dovesse essere necessario un intervento chirurgico, il belga potrebbe rimanere fuori circa 4 mesi, costringendo Ruben Amorim a fare di necessità virtù almeno fino al mese di gennaio, quando si aprirà il mercato invernale (con le voci su Endrick sempre più forti).
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