La sfortuna si abbatte nuovamente su Alexis Saelemaekers, costringendo il Milan a fare a meno di una delle sue pedine più duttili proprio all'alba del primo snodo cruciale della stagione. Quella che inizialmente era stata diagnosticata come una severa distorsione alla caviglia destra rimediata sul campo d'allenamento di Milanello si è purtroppo trasformata in un verdetto ben più severo. Nonostante i primi esami clinici avessero escluso lesioni ossee o legamentose immediate, il persistere del dolore ha spinto lo staff medico rossonero a disporre ulteriori accertamenti. I nuovi riscontri hanno evidenziato una netta compromissione della stabilità dell'articolazione, un quadro clinico reso ancora più delicato dal precedente intervento chirurgico al malleolo subìto dal classe 1999 nel 2024 durante il prestito alla Roma. Per il giocatore si profila un lungo stop con rientro previsto solo nel 2027 inoltrato.

I dettagli dell'operazione e i tempi di recupero nel 2027

Il commovente messaggio su Instagram: "Fa male, ma tornerò più forte"

«Non è facile attraversare momenti come questo. Quando ami il calcio, stare lontano dal campo, dai compagni e da ciò che ami di più fa male. È un periodo difficile, ma lo affronterò con pazienza, determinazione e ancora più voglia di tornare a fare quello che amo. Voglio ringraziare di cuore tutti i tifosi, i miei compagni, lo staff, gli amici e tutte le persone che in questi giorni mi hanno scritto e fatto sentire il loro affetto. Ho letto tantissimi dei vostri messaggi e mi hanno dato una forza enorme. Adesso testa bassa, lavoro e pazienza. Tornerò più forte. Grazie di cuore a tutti».

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Le soluzioni di Amorim per sostituire il belga

Come anticipato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista belga non potrà evitare la via della sala operatoria. Saelemaekers si sottoporrà a un nuovo intervento chirurgico nel corso della prossima settimana per ridurre l'instabilità della caviglia destra. I tempi necessari per completare il percorso riabilitativo e rivedere il numero 56 rossonero sul terreno di gioco sono stimati in. Una tegola pesantissima per il calciatore, che dopo un avvio di convivenza non semplice con il nuovo allenatore, era finalmente riuscito a scalare le gerarchie interne, ritagliandosi uno spazio di primissimo piano nelle rotazioni tattiche della squadra. L'appuntamento in campo è dunque rimandato al mese di febbraio 2027, privando il Diavolo di una risorsa preziosa per l'intera sessione invernale traed Europa League.Nel momento più buio, il calciatore ha voluto rompere il silenzio,per esprimere il proprio stato d'animo e ringraziare l'intero ambiente milanista per la vicinanza dimostrata nelle ultime ore:Il rientro forzato a inizio febbraio 2027 obbligherà la dirigenza e l'allenatore portoghese a ridisegnare l'assetto delle corsie esterne per i prossimi quattro mesi di impegni serrati. Con Diego Moreira e Alphadjo Cisse come principali candidati a rilevarne il posto in squadra sulla trequarti di sinistra. L'obiettivo della società e dell'ambiente rossonero è ora quello di accompagnare il calciatore in una guarigione completa, augurandosi di ritrovare un Saelemaekers rigenerato e pronto a dare il suo contributo nel segmento finale e decisivo della stagione, quando magari il Milan sarà chiamato a giocarsi traguardi ambiziosi.