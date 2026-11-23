I rossoneri ripensano al terzino inglese già cercato nel 2025: di recente ha segnato un gran gol contro il Liverpool in Champions League.
Milan altra beffa. Il Fenerbahçe lo sfotte per il caso Brown | VIDEO
Il calciomercato del Milan torna ad accendersi attorno al nome di Archie Brown, terzino sinistro di proprietà del Fenerbahçe. Il calciatore inglese, già a lungo trattato dalla dirigenza rossonera nell'estate 2025 prima del suo trasferimento in Turchia, è nuovamente finito sotto i riflettori del club di Via Aldo Rossi. Le ottime prestazioni fornite dal difensore ventiquattrenne nella massima competizione europea hanno riattivato i radar del Diavolo, pronti a valutare un affondo mirato per la sessione invernale di gennaio 2027 o, più verosimilmente, in vista della finestra estiva. La caccia al sostituto del deludente Pervis Estupiñán potrebbe presto ricondurre a İstanbul.
Calciomercato Milan, torna di moda Archie Brown: il retroscenaQuello tra il Milan e Archie Brown non è un flirt inedito. Durante la sessione estiva del 2025, la dirigenza milanista si era spinta molto vicina all'accordo con l'ex canterano del Derby County, allora in forza ai belgi del Gent. Un inserimento last-minute del Fenerbahçe, culminato in un'offerta d'ingaggio decisamente al rialzo, convinse il calciatore a sposare il progetto della sponda asiatica di İstanbul per una cifra vicina agli 8,5 milioni di euro. Nonostante il "no" pronunciato un anno e mezzo fa, gli emissari del Diavolo non hanno mai smesso di monitorare la crescita tecnico-tattica del classe 2002, il cui profilo sposa perfettamente i parametri della proprietà RedBird: futuribilità, atletismo straripante (190 centimetri di statura) e un potenziale valore di rivendita esponenziale.
L'exploit in Champions League e l'asta internazionale con il LiverpoolA complicare i piani del Milan, tuttavia, è lo straordinario rendimento europeo offerto dal ragazzo in questa prima parte di stagione. Soltanto qualche settimana fa, nella notte magica del Şükrü Saracoğlu, Archie Brown è stato il grande protagonista del clamoroso successo per 3-2 del Fenerbahçe contro il Liverpool in Champions League, match nel quale ha messo a referto sia un gol che un assist decisivo. Una prestazione d'autore per Brown - che era già andato a segno in Champions contro la Roma - che ha spinto i Reds ad accelerare vistosamente i contatti per riportarlo in patria. Oltre al Liverpool, la concorrenza in Premier League è foltissima: Manchester United, Chelsea, Newcastle, Everton e Brighton seguono stabilmente l'evoluzione del laterale mancino, che dal canto suo non ha mai nascosto il desiderio di misurarsi nuovamente con il calcio inglese.
La valutazione del Fenerbahçe e la strategia del Milan tra gennaio ed estateAcquistato dunque per meno di dieci milioni di euro, oggi il valore di mercato di Brown ha toccato i 18 milioni di euro secondo i dati Transfermarkt, ma la bottega turca si conferma carissima. Dopo aver respinto un'offerta da 13 milioni di sterline dal Nottingham Forest, la dirigenza del Fenerbahçe ha fissato il prezzo di partenza a non meno di 25 milioni di euro, complice un contratto valido ancora fino al 30 giugno 2028. Per il Milan la trattativa si preannuncia complessa ma non impossibile: se a gennaio l'obiettivo primario sarà comprendere i margini di manovra e l'eventuale apertura a soluzioni fantasiose (come un prestito con diritto/obbligo), la vera offensiva potrebbe materializzarsi in estate, specialmente qualora le sirene di mercato dovessero portare Estupiñán lontano da Milanello.
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