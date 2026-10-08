Il nome accostato con maggiore insistenza al Milan nel corso delle ultime settimane è quello di Endrick, attaccante brasiliano classe 2006 di proprietà del Real Madrid. Dopo le voci sull'accordo verbale tra il club rossonero e l'entourage del giocatore, l'esperto di mercato Fabrizio Romano ha aggiunto ulteriori dettagli nel suo intervento su 'Apuestasonline.net'.

Il retroscena dell'estate

Calciomercato Milan, le ultime su Endrick da Romano

"Il futuro di Endrick sarà attentamente monitorato tra ottobre e novembre. Il minutaggio che otterrà nei prossimi due mesi sarà cruciale per determinare se concluderà la stagione a Madrid o cercherà un trasferimento in prestito dopo la precedente esperienza al Lione".

Nel corso della sessione estiva di calciomercato,si era mosso in prima persona per provare ad acquistare. Il patron delaveva incassato il sì dimache crede nelle qualità del ragazzo, ha bloccato tutto. Oltre a quello dei rossoneri, si registrano anche i tentativi di Roma, Aston Villa e Liverpool.Queste le novità dasul futuro di

Superato il fastidio fisico che lo aveva colpito ad agosto, l'attaccante brasiliano è tornato a disposizione e non vede l'ora di scendere in campo. Se Endrick non dovesse convincere Mourinho nei prossimi mesi, l'ipotesi di un nuovo prestito potrebbe diventare realtà.

Il sì di Endrick al Milan

Stando a quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport',. Qualora ci fossero le condizioni per lasciare ila gennaio, il giovane attaccante brasiliano ha lasciato intendere che i rossoneri sarebbero in prima fila. L'ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione non è proibitivo, ma. Difficilmente i 'Blancos' rinunceranno al controllo del cartellino: lo scenario più probabile resta un prestito con diritto di riscatto a favore del Diavolo e controriscatto a favore del club madrileno.