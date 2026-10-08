Emergono nuovi dettagli sul futuro di Endrick, attaccante del Real Madrid e obiettivo di mercato del Milan per gennaio: le ultime da Fabrizio Romano
Calciomercato Milan, Endrick nome concreto per gennaio: ma attenzione alla concorrenza della Roma
Il nome accostato con maggiore insistenza al Milan nel corso delle ultime settimane è quello di Endrick, attaccante brasiliano classe 2006 di proprietà del Real Madrid. Dopo le voci sull'accordo verbale tra il club rossonero e l'entourage del giocatore, l'esperto di mercato Fabrizio Romano ha aggiunto ulteriori dettagli nel suo intervento su 'Apuestasonline.net'.
Il retroscena dell'estateNel corso della sessione estiva di calciomercato, Cardinale si era mosso in prima persona per provare ad acquistare Endrick. Il patron del Milan aveva incassato il sì di Florentino Perez, ma José Mourinho, che crede nelle qualità del ragazzo, ha bloccato tutto. Oltre a quello dei rossoneri, si registrano anche i tentativi di Roma, Aston Villa e Liverpool.
Calciomercato Milan, le ultime su Endrick da RomanoQueste le novità da Romano sul futuro di Endrick:
"Il futuro di Endrick sarà attentamente monitorato tra ottobre e novembre. Il minutaggio che otterrà nei prossimi due mesi sarà cruciale per determinare se concluderà la stagione a Madrid o cercherà un trasferimento in prestito dopo la precedente esperienza al Lione".
Superato il fastidio fisico che lo aveva colpito ad agosto, l'attaccante brasiliano è tornato a disposizione e non vede l'ora di scendere in campo. Se Endrick non dovesse convincere Mourinho nei prossimi mesi, l'ipotesi di un nuovo prestito potrebbe diventare realtà.
Il sì di Endrick al MilanStando a quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', il Milan avrebbe incassato il gradimento di Endrick. Qualora ci fossero le condizioni per lasciare il Real Madrid a gennaio, il giovane attaccante brasiliano ha lasciato intendere che i rossoneri sarebbero in prima fila. L'ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione non è proibitivo, ma resta da trovare un'intesa sulla formula. Difficilmente i 'Blancos' rinunceranno al controllo del cartellino: lo scenario più probabile resta un prestito con diritto di riscatto a favore del Diavolo e controriscatto a favore del club madrileno.
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