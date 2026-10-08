Il calciomercato di gennaio del Milan potrebbe accendersi improvvisamente attorno a un nome clamoroso: Endrick. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'attaccante brasiliano del Real Madrid avrebbe espresso un chiaro gradimento nei confronti del club rossonero. Nonostante manchino ancora diversi mesi alla sessione invernale di riparazione, il classe 2006 ha fatto intendere che, qualora si concretizzasse la possibilità di lasciare la Spagna in prestito, il Diavolo sarebbe in cima alle sue preferenze, affascinato dalla storia e dal blasone della maglia rossonera.

I motivi del malumore a Madrid e lo spettro della Nazionale

La situazione dial Santiago Bernabéu è diventata complessa. Spinto ai margini da una concorrenza a dir poco stellare – che vede protagonisti, Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Brahim Díaz, Yan Diomande, Carlos Espí e il rientrante Rodrygo – il talento verdeoro ha collezionato finora soltanto una manciata di minuti, i 4' sul campo dell'Elche lo scorso 15 settembre.

Questo prolungato digiuno di campo rischia di avere ripercussioni pesanti anche in ottica internazionale. Il Commissario Tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, lo ha convocato e impiegato nelle recenti amichevoli contro Australia e India, ma la titolarità nella Seleção sul lungo periodo è a forte rischio. Se lo scenario nelle rotazioni dei Blancos non dovesse mutare, la partenza a gennaio in prestito diventerebbe una scelta praticamente obbligata per non frenare la sua crescita.

Roc Nation, il precedente Brahim Díaz e le cifre dell'affare

Il Milan studia la situazione con estrema attenzione, forte di un canale privilegiato: gli ottimi rapporti con, l'agenzia che cura gli interessi del calciatore. Questa sinergia potrebbe rivelarsi l'asso nella manica per sbaragliare una concorrenza agguerrita, rappresentata in Italia dallae in Premier League dall'. I rossoneri ci avevano già provato in estate, scontrandosi con il muro dell'allenatore dei madrileni, José Mourinho, che poi però non lo ha quasi mai schierato.

L'idea del management di Via Aldo Rossi sarebbe quella di replicare un'operazione "alla Brahim Díaz", intavolando una trattativa sulla base di un prestito che permetta però di ridiscutere le formule per il futuro. Dal punto di vista economico, lo stipendio da 2,5 milioni di euro netti a stagione non spaventa le casse del Diavolo. Il vero nodo strategico resterebbe l'eventuale diritto di riscatto: il Real Madrid ha investito circa 47,5 milioni di euro a fine 2022, il che renderebbe qualsiasi cifra di acquisto definitivo decisamente pesante.

Come Endrick cambierebbe il Milan di Ruben Amorim

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

L'innesto del brasiliano rappresenterebbe una risorsa fondamentale per l'organico di, soprattutto alla luce del grave infortunio di, fermo per i prossimi 4 mesi dopo i problemi alla caviglia. Numericamente e tatticamente, Endrick andrebbe a colmare diversi vuoti nello scacchiere rossonero.Già abituato ai trasferimenti invernali – come dimostrano gli 8 gol e 8 assist messi a referto un anno fa nei sei mesi trascorsi all'Olympique Lione – il gioiello di Taguatinga garantirebbe ad Amorim una duttilità fuori dal comune. Nel 3-4-2-1 o nelle varianti tattiche del tecnico portoghese, Endrick può agire indifferentemente da esterno d'attacco, da trequartista centrale o da punto di riferimento avanzato. Un jolly totale che ha già aperto le porte al Milan: la palla passa ora al Real Madrid, che, in questi mesi, capirà come indirizzare il futuro del suo gioiello.