'Calcio e Finanza' svela le reali cifre dell'accordo tra Milan e Strasburgo per il trasferimento di Diego Moreira in rossonero della scorsa estate
Milan, Moreira incontra i tifosi allo store di via Dante: il lancio della maglia | Video
Che il Milan quest’estate abbia deciso di fare un mercato differente rispetto agli altri anni è evidente: lo testimonia l’acquisto di Gonçalo Ramos per 74 milioni di euro più bonus, il più oneroso della storia del Milan. A fare scalpore è stato anche il colpo Diego Moreira: ma quanto lo ha pagato Gerry Cardinale? Facciamo chiarezza sulle reali cifre dell’operazione.
Le cifre reali del trasferimento di Moreira al MilanSecondo quanto riportato da ‘Calcio e Finanza’, Moreira è costato al Milan 51 milioni di euro + bonus: una cifra che lo colloca al secondo posto per gli acquisti più onerosi dei rossoneri proprio dopo Ramos (e poco prima di Rafael Leão che fu acquistato per 49,5 milioni di euro). Per quanto riguarda i dettagli del contratto, il belga ha firmato per 5 anni con un ingaggio di 3 milioni di euro netti a stagione.
La verità sui bonusI bonus previsti nell’operazione Moreira sono diversi e legati sia al rendimento individuale del giocatore sia ai risultati raggiunti dal Milan. Ecco tutte le condizioni previste dall’accordo con lo Strasburgo:
- Bonus prestazioni: se Moreira raggiunge almeno 10 tra gol e assist in una qualsiasi stagione al Milan, allo Strasburgo spetterà un bonus di 2.051.282 euro, riconoscibile una sola volta.
- Bonus presenze: qualora il belga collezioni 15 presenze da titolare con almeno 45 minuti giocati, il Milan dovrà versare allo Strasburgo 1.025.641 euro. Il bonus può scattare due volte durante la permanenza di Moreira in rossonero, per un massimo complessivo di circa 2,05 milioni di euro.
- Bonus Champions League: per ogni qualificazione del Milan in Champions League, allo Strasburgo spetteranno 1.025.641 euro, a condizione che Moreira abbia disputato almeno 2.000 minuti in Serie A nella stagione di riferimento.
- Bonus Europa League: in caso di qualificazione del Milan in Europa League, il bonus previsto è di 256.000 euro, sempre con il requisito dei 2.000 minuti in Serie A per Moreira.
- Bonus Scudetto: in caso di vittoria del campionato, il Milan dovrà riconoscere allo Strasburgo 1.538.461 euro, anche in questo caso con almeno 2.000 minuti giocati in Serie A. Il bonus Scudetto è alternativo a quello Champions: in caso di conquista del titolo, non si attiverebbe il premio per la qualificazione in Champions.
Il tetto massimo dei bonusTuttavia c’è un dettaglio che viene definito, ovvero che l’esborso totale riguardante proprio tutti i bonus ha un tetto massimo di 14.358.974 euro. Quindi, qualora tutti i bonus dovessero scattare, il totale ammonterebbe precisamente a 67,8 milioni di euro.
La percentuale sulla futura rivendita: come funziona fino a 50 milioniNell’accordo tra Milan e Strasburgo è prevista anche una clausola sulla futura rivendita. Se il club rossonero dovesse vendere Moreira per meno di 10 milioni di euro, i francesi non incasserebbero nulla. Se invece il Diavolo dovesse riuscire ad incassare dai 10 milioni fino ai 50 milioni, alla squadra alsaziana spetterebbero circa 4 milioni.
Gli scaglioni tra i 50 e i 100 milioni di euroQuesta cifra salirebbe a 5 milioni qualora il club di via Aldo Rossi dovesse vendere il belga per una cifra che va dai 50 ai 55 milioni di euro, mentre scenderebbe a 3 milioni qualora il Milan incassasse dalla sua vendita ad un terzo club tra i 55 e i 70 milioni. Se invece Moreira venisse venduto per una cifra tra i 70 e i 100 milioni, lo Strasburgo guadagnerebbe 6,75 milioni, scrive ‘Calcio e Finanza’.
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