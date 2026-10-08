Che il Milan quest’estate abbia deciso di fare un mercato differente rispetto agli altri anni è evidente: lo testimonia l’acquisto di Gonçalo Ramos per 74 milioni di euro più bonus, il più oneroso della storia del Milan. A fare scalpore è stato anche il colpo Diego Moreira: ma quanto lo ha pagato Gerry Cardinale? Facciamo chiarezza sulle reali cifre dell’operazione.

Le cifre reali del trasferimento di Moreira al Milan

La verità sui bonus

Bonus prestazioni: se Moreira raggiunge almeno 10 tra gol e assist in una qualsiasi stagione al Milan, allo Strasburgo spetterà un bonus di 2.051.282 euro, riconoscibile una sola volta.

se Moreira raggiunge almeno 10 tra gol e assist in una qualsiasi stagione al Milan, allo Strasburgo spetterà un bonus di 2.051.282 euro, riconoscibile una sola volta. Bonus presenze: qualora il belga collezioni 15 presenze da titolare con almeno 45 minuti giocati, il Milan dovrà versare allo Strasburgo 1.025.641 euro. Il bonus può scattare due volte durante la permanenza di Moreira in rossonero, per un massimo complessivo di circa 2,05 milioni di euro .

qualora il belga collezioni da titolare con almeno 45 minuti giocati, il Milan dovrà versare allo Strasburgo 1.025.641 euro. Il bonus può scattare due volte durante la permanenza di Moreira in rossonero, per un massimo complessivo di circa . Bonus Champions League: per ogni qualificazione del Milan in Champions League, allo Strasburgo spetteranno 1.025.641 euro , a condizione che Moreira abbia disputato almeno 2.000 minuti in Serie A nella stagione di riferimento.

per ogni qualificazione del Milan in Champions League, allo Strasburgo spetteranno , a condizione che Moreira abbia disputato almeno 2.000 minuti in Serie A nella stagione di riferimento. Bonus Europa League: in caso di qualificazione del Milan in Europa League, il bonus previsto è di 256.000 euro, sempre con il requisito dei 2.000 minuti in Serie A per Moreira.

in caso di qualificazione del Milan in Europa League, il bonus previsto è di sempre con il requisito dei 2.000 minuti in Serie A per Moreira. Bonus Scudetto: in caso di vittoria del campionato, il Milan dovrà riconoscere allo Strasburgo 1.538.461 euro, anche in questo caso con almeno 2.000 minuti giocati in Serie A. Il bonus Scudetto è alternativo a quello Champions: in caso di conquista del titolo, non si attiverebbe il premio per la qualificazione in Champions.

Il tetto massimo dei bonus

La percentuale sulla futura rivendita: come funziona fino a 50 milioni

Gli scaglioni tra i 50 e i 100 milioni di euro

Secondo quanto riportato da ‘Calcio e Finanza’,una cifra che lo colloca al secondo posto per gli acquisti più onerosi dei rossoneri proprio dopo Ramos (e poco prima di Rafael Leão che fu acquistato per 49,5 milioni di euro). Per quanto riguarda i dettagli del contratto, il belga ha firmatoprevisti nell’operazionesono diversi e legati sia al rendimento individuale del giocatore sia ai risultati raggiunti dal. Ecco tutte le condizioni previste dall’accordo con lo Strasburgo:Tuttavia c’è un dettaglio che viene definito, ovvero che l’esborso totale riguardante proprio tutti i bonus ha un. Quindi, qualora tutti i bonus dovessero scattare, il totale ammonterebbe precisamente aNell’accordo traè prevista anche unaSe il club rossonero dovesse vendereper meno di 10 milioni di euro, i francesi non incasserebbero nulla. Se invece il Diavolo dovesse riuscire ad incassare dai 10 milioni fino ai 50 milioni, alla squadra alsaziana spetterebbero circa 4 milioni.Questa cifra salirebbe aqualora il club di via Aldo Rossi dovesse vendere il belga per una cifra chementre scenderebbe aqualora il Milan incassasse dalla sua vendita ad un terzo club. Se invece Moreira venisse venduto per una cifra, scrive ‘Calcio e Finanza’.