Milan, l'ora di Diego Moreira: senza Saelemaekers può essere l'ago della bilancia per Amorim

Tre gol in pochissimi minuti e un investimento record. Ecco come il talento belga è pronto a prendersi una maglia da titolare nelle prossime sfide
Milan-Lecce 3-0, i tifosi sui social: "Moreira come Theo Hernández" e 'Siamo da Scudetto"
Diego Moreira ha giocato meno delle aspettative iniziali anche visto l'investimento molto alto da parte del Milan: 51 milioni di base allo Strasburgo più una serie di bonus per un'operazione costosissima per il club. Amorim l'ha voluto inserire con calma nel suo 3-4-2-1 e in Serie A ha giocato da titolare solamente una volta, contro la Juventus. Nonostante questo ha siglato già 3 reti e ha dimostrato varie volte come sia uno dei calciatori più importanti della rosa rossonera.
Scarica la nuova app Pianeta Milan
Le statistiche e i numeri di Diego Moreira in Serie AQuesti i suoi numeri in Serie A:
- Presenze: 3.
- Minuti a partita: 42.
- Gol: 3.
- Frequenza realizzativa (in minuti): 42 min.
- Grandi occasioni fallite: 0.
- Assist: 0.
- Tocchi a partita: 38.0.
- Palle recuperate a partita: 1.0.
- Dribbling riusciti a partita: 1.3 (67%).
- Duelli totali vinti a partita: 3.0 (53%).
Le soluzioni per il Milan dopo lo stop di SaelemaekersInevitabile pensare che con l'infortunio importante di Saelemaekers alla caviglia (rischia quattro mesi out) e con le partite di Europa League in arrivo, Moreira possa aumentare anche sensibilmente il suo minutaggio a partire già dalle prossime sfide contro Sassuolo e Salisburgo. A livello tattico Amorim dovrà decidere come equilibrare tutta la squadra: senza un trequartista anche bravo in fase difensiva come Saelemaekers l'ideale potrebbe essere spostare in avanti proprio Moreira magari puntando a un mix tattico tra il 3-4-2-1 e il 4-2-3-1 visto contro il Lecce.
Il ruolo ideale nel modulo del Milan e l'intesa con RamosMoreira potrebbe essere l'ideale in entrambe le occasioni vista la sua qualità, velocità e bravura anche vicino alla porta. In questo inizio stagionale (anche in Nazionale) è sembrato molto più a suo agio giocando a sinistra avendo subito a disposizione il suo piede forte, ovvero il mancino. Molto della stagione del Milan passerà proprio dall'evoluzione di Moreira appena verrà inserito con continuità tra i titolari: se il belga dovesse mantenere le prestazioni viste da subentrato, il Diavolo potrebbe davvero volare sulle fasce e potrebbe beneficiarne anche Ramos in attacco con più palloni giocabili e occasioni da rete.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Interviste
Bartesaghi: "Dovremo alzare l'asticella. Ecco chi mi ha impressionato". Chiaro sul ruolo | PM
News Calciomercato
Fofana, il Siviglia sogna di tenerlo. Spunta lo United e il Milan sorride: ecco perché
News Calciomercato
Tutti pazzi per Niko Iličević! Ecco chi è il talento che piace anche al Milan
Editoriali e Analisi
Milan, tegola Saelemaekers: ecco perché Ossola può essere la soluzione giusta al momento giusto
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti