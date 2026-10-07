Milan, l'ora di Diego Moreira: senza Saelemaekers può essere l'ago della bilancia per Amorim

Tre gol in pochissimi minuti e un investimento record. Ecco come il talento belga è pronto a prendersi una maglia da titolare nelle prossime sfide

Emiliano Guadagnoli
- Miano
Le reazioni social a Milan-Lecce 3-0

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Diego Moreira ha giocato meno delle aspettative iniziali anche visto l'investimento molto alto da parte del Milan: 51 milioni di base allo Strasburgo più una serie di bonus per un'operazione costosissima per il club. Amorim l'ha voluto inserire con calma nel suo 3-4-2-1 e in Serie A ha giocato da titolare solamente una volta, contro la Juventus. Nonostante questo ha siglato già 3 reti e ha dimostrato varie volte come sia uno dei calciatori più importanti della rosa rossonera.

Le statistiche e i numeri di Diego Moreira in Serie A

Questi i suoi numeri in Serie A:
  • Presenze: 3.
  • Minuti a partita: 42.
  • Gol: 3.
  • Frequenza realizzativa (in minuti): 42 min.
  • Grandi occasioni fallite: 0.
  • Assist: 0.
  • Tocchi a partita: 38.0.
  • Palle recuperate a partita: 1.0.
  • Dribbling riusciti a partita: 1.3 (67%).
  • Duelli totali vinti a partita: 3.0 (53%).

Le soluzioni per il Milan dopo lo stop di Saelemaekers

Inevitabile pensare che con l'infortunio importante di Saelemaekers alla caviglia (rischia quattro mesi out) e con le partite di Europa League in arrivo, Moreira possa aumentare anche sensibilmente il suo minutaggio a partire già dalle prossime sfide contro Sassuolo e Salisburgo. A livello tattico Amorim dovrà decidere come equilibrare tutta la squadra: senza un trequartista anche bravo in fase difensiva come Saelemaekers l'ideale potrebbe essere spostare in avanti proprio Moreira magari puntando a un mix tattico tra il 3-4-2-1 e il 4-2-3-1 visto contro il Lecce.
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Il ruolo ideale nel modulo del Milan e l'intesa con Ramos

Moreira potrebbe essere l'ideale in entrambe le occasioni vista la sua qualità, velocità e bravura anche vicino alla porta. In questo inizio stagionale (anche in Nazionale) è sembrato molto più a suo agio giocando a sinistra avendo subito a disposizione il suo piede forte, ovvero il mancino. Molto della stagione del Milan passerà proprio dall'evoluzione di Moreira appena verrà inserito con continuità tra i titolari: se il belga dovesse mantenere le prestazioni viste da subentrato, il Diavolo potrebbe davvero volare sulle fasce e potrebbe beneficiarne anche Ramos in attacco con più palloni giocabili e occasioni da rete.

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