Milan, l'ora di Diego Moreira: senza Saelemaekers può essere l'ago della bilancia per Amorim

Milan-Lecce 3-0, i tifosi sui social: "Moreira come Theo Hernández" e 'Siamo da Scudetto"

Diego Moreira ha giocato meno delle aspettative iniziali anche visto l'investimento molto alto da parte del Milan: 51 milioni di base allo Strasburgo più una serie di bonus per un'operazione costosissima per il club. Amorim l'ha voluto inserire con calma nel suo 3-4-2-1 e in Serie A ha giocato da titolare solamente una volta, contro la Juventus. Nonostante questo ha siglato già 3 reti e ha dimostrato varie volte come sia uno dei calciatori più importanti della rosa rossonera.

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Le statistiche e i numeri di Diego Moreira in Serie A

Presenze: 3.

3. Minuti a partita: 42.

42. Gol: 3.

3. Frequenza realizzativa (in minuti): 42 min.

42 min. Grandi occasioni fallite: 0.

0. Assist: 0.

0. Tocchi a partita: 38.0.

38.0. Palle recuperate a partita: 1.0.

1.0. Dribbling riusciti a partita: 1.3 (67%).

1.3 (67%). Duelli totali vinti a partita: 3.0 (53%).

Le soluzioni per il Milan dopo lo stop di Saelemaekers

Il ruolo ideale nel modulo del Milan e l'intesa con Ramos

Questi i suoi numeri in Serie A:Inevitabile pensare che con l'(rischia quattro mesi out) e con le partite diin arrivo, Moreira possa aumentare anche sensibilmente il suo minutaggio a partire già dalle prossime sfide contro. A livello tattico Amorim dovrà decidere come equilibrare tutta la squadra: senza un trequartista anche bravo in fase difensiva come Saelemaekers l'ideale potrebbe essere spostare in avanti proprio Moreira magari puntando a un mix tattico tra il 3-4-2-1 e ilvisto contro il Lecce.Moreira potrebbe essere l'ideale in entrambe le occasioni vista la sua qualità, velocità e bravura anche vicino alla porta. In questo inizio stagionale (anche in Nazionale) è sembrato molto più a suo agioavendo subito a disposizione il suo piede forte, ovvero il mancino. Molto della stagione del Milan passerà proprio dall'evoluzione di Moreira appena verrà inserito con continuità tra i titolari: se il belga dovesse mantenere le prestazioni viste da subentrato, il Diavolo potrebbe davvero volare sulle fasce e potrebbe beneficiarne anchecon più palloni giocabili e occasioni da rete.