Svelati i dettagli dell'acquisto di Moreira dallo Strasburgo: l'operazione può toccare i 70 milioni!
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Uno degli acquisti che ha spiazzato di più i tifosi del Milan è stato, senza ombra di dubbio, Diego Moreira, arrivato dallo Strasburgo nell'ultima sessione di mercato. Sapendo che la parte fissa è di 51,28 milioni di euro, quant'è costato complessivamente ai rossoneri?
Milan, le cifre di MoreiraSecondo i documenti di Calcio e Finanza, tra bonus e clausole previste con il club francese, la cifra potrebbe arrivar a toccare i 68 milioni di euro. L'esterno belga, classe 2004, è stato il secondo acquisto più costoso della storia rossonera, superando i 49,5 milioni investiti per Leao e piazzandosi alle spalle di Ramos.
Una parte dei bonus è legata al rendimento individuale: se il belga raggiungerà 10 gol o assist in stagione, i rossoneri dovranno versare nelle casse dello Strasburgo 2,05 milioni di euro. E', però, previsto anche un bonus di 1,02 milioni di euro qualora il calciatore raggiungesse 15 presenze da titolare, con un minimo di 45 minuti giocati. Questa clausola, però, può scattare solamente 2 volte, per un totale di 5,12 milioni di euro. In caso di rinnovo contrattuale, il Milan dovrà versare altri 2,05 milioni, per un massimo di due rinnovi totali.
I bonus legati al MilanL'accordo però prevede anche dei bonus legati alla squadra. In caso di qualificazione in Champions, il club francese riceverà 1 milione, a condizione che il belga abbia giocato almeno 2000 minuti nel nostro campionato. In caso di qualificazione in Europa League, il bonus scende a 256 mila euro mentre, in caso di scudetto, il Milan verserà 1,51 milioni.
Il tetto massimo, però, è stato fissato a 14,36 milioni di euro. Sommando questa cifra ai 51,28 di parte fissa e ai bonus di 2,05 milioni tra gol e assist, il totale si avvicina ai 68 milioni di euro.
Nell'accordo, inoltre, è stata inserita anche una clausola legata ad una possibile futura rivendita. La percentuale che andrebbe al club francese varia in base al prezzo di vendita, ma può arrivare fino al 25% della parte eccedente i 100 milioni di euro.
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