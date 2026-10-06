Morata, ma come hai fatto? L'ex Milan e Juventus sbaglia un gol assurdo a porta vuota

Uno degli acquisti che ha spiazzato di più i tifosi del Milan è stato, senza ombra di dubbio, Diego Moreira, arrivato dallo Strasburgo nell'ultima sessione di mercato. Sapendo che la parte fissa è di 51,28 milioni di euro, quant'è costato complessivamente ai rossoneri?

Milan, le cifre di Moreira

Secondo i documenti di Calcio e Finanza, tra bonus e clausole previste con il club francese, la cifra potrebbe arrivar a toccare i. L'esterno belga, classe 2004, è stato il secondo acquisto più costoso della storia rossonera, superando iinvestiti per Leao e piazzandosi alle spalle di

Una parte dei bonus è legata al rendimento individuale: se il belga raggiungerà 10 gol o assist in stagione, i rossoneri dovranno versare nelle casse dello Strasburgo 2,05 milioni di euro. E', però, previsto anche un bonus di 1,02 milioni di euro qualora il calciatore raggiungesse 15 presenze da titolare, con un minimo di 45 minuti giocati. Questa clausola, però, può scattare solamente 2 volte, per un totale di 5,12 milioni di euro. In caso di rinnovo contrattuale, il Milan dovrà versare altri 2,05 milioni, per un massimo di due rinnovi totali.

I bonus legati al Milan

L'accordo però prevede anche dei bonus legati alla squadra. In caso di qualificazione in, il club francese riceverà 1 milione, a condizione che il belga abbia giocato almeno 2000 minuti nel nostro campionato. In caso di qualificazione in, il bonus scende amentre, in caso di scudetto, il Milan verserà

Il tetto massimo, però, è stato fissato a 14,36 milioni di euro. Sommando questa cifra ai 51,28 di parte fissa e ai bonus di 2,05 milioni tra gol e assist, il totale si avvicina ai 68 milioni di euro.

Nell'accordo, inoltre, è stata inserita anche una clausola legata ad una possibile futura rivendita. La percentuale che andrebbe al club francese varia in base al prezzo di vendita, ma può arrivare fino al 25% della parte eccedente i 100 milioni di euro.