Oggi il Milan torna in campo contro il Frosinone, ma tanto focus sul mercato futuro del club: le parole di Cardinale su Endrick e un fattore che resta chiave. Le parole di Amorim sulla gestione del mercato invernale sono chiarissime. Per Camarda il Cagliari può essere un grande rischio. PianetaMilan analizza e riassume per voi le news più interessanti della mattinata sul mondo rossonero.

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Milan-Frosinone, le probabili formazioni

, 12^ giornata del campionato di: i rossoneri devono rispondere alle vittorie di ieri sera die restare attaccati alla corsa. Il Frosinone non è assolutamente da sottovalutare visto che è la sorpresa in positivo di questo inizio di stagione (insieme alla). Ecco le probabili formazioni.

MILAN (4-4-1-1) la probabile formazione: Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Moreira, Musah, Modrić, Pulisic; Rabiot; Gonçalo Ramos. All. Rúben Amorim.

FROSINONE (4-2-3-1) la probabile formazione: Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Tchato; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bîrligea. All. Massimiliano Alvini.

Camarda, il Cagliari è un rischio

Amorim chiaro sul mercato

"Questo è l'errore più grande che una grande squadra possa fare: guardare la classifica e decidere se investire solo se si è vicini e non farlo se si è lontani. La chiave è avere una programmazione a lungo termine. Vogliamo essere chiari con la programmazione, anche per il reclutamento di talento. Non bisogna guardare la classifica, solo per il percorso. Bisogna guardare ai prossimi cinque anni. Questo è il più grande errore che una squadra può commettere: cercare di diventare campione spendendo soldi".

"La Gazzetta dello Sport" conferma le voci di ieri:potrebbe passare a gennaio al. Unin favore dei sardi, con il Diavolo che avrebbe comunque la possibilità di controriscattarlo, come successo la scorsa stagione con il. Proprio con i giallorossi Camarda ha trovato poco spazio e poche occasioni per segnare: questo perché il Lecce non giocava un calcio offensivo, ma puntava a fare punti per salvarsi. Il rischio altissimo è che si possa ripetere la stessa situazione: il Cagliari lotta per la salvezza e non è una squadra molto offensiva (di campionato). A Camarda servirebbe un contesto più offensivo, magari con una titolarità quasi assicurata.Il mercato di gennaio è sempre particolare e Amorim lo sa bene. Prima di Milan-Frosinone ha risposto a una domanda chiara: spesso si pensa che una squadra ancora in corsa per lo Scudetto debba investire e tanto per cercare di colmare il gap. La replica dell'allenatore:

E il passato gli dà ragione: lo scorso anno il Milan prese solo Füllkrug, due stagioni fa Warren Bondo, Santiago Giménez, Kyle Walker, João Félix e Riccardo Sottil. In entrambe le circostanze gli arrivi non funzionarono: serve programmazione e chiarezza e non solo pensare alle occasioni o farsi prendere dal panico.

Endrick: il minutaggio ad oggi

"È uno dei nomi che girano, il nostro progetto va oltre un singolo calciatore. Lui ovviamente è tra i migliori giocatori al mondo, se non il migliore, nel suo ruolo. Lo rispetto tanto, vedremo cosa succederà sul mercato, quello di gennaio non è mai facile, ma stiamo lavorando molto. Se c’è una cosa che posso promettere è che non faremo nessuna scelta di cui non saremo convinti. Spenderemo, ma lo faremo in modo intelligente".

Ieriha parlato all'uscita dal centro sportivo di Milanello con PianetaMilan in prima linea. Ecco le sue parole su

Un grande fattore sarà l'impiego del brasiliano da qui a fine dicembre. Ieri Endrick ha giocato una ventina di minuti contro il Celta Vigo con il suo minutaggio stagionale in campionato salito a quota 119 minuti totali, ancora pochi per un talento del genere. Il Milan continua ad osservare la situazione, pronto a intervenire.