Ruben Amorim prepara un undici iniziale inedito in vista di Salisburgo-Milan: la probabile formazione dei rossoneri per la 2ª giornata di UEFA Europa League
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Dopo il pareggio sul campo del Sassuolo, il Milan tornerà in campo domani sera, giovedì 15 ottobre, per affrontare il Salisburgo nella 2ª giornata di Europa League. Il fischio d'inizio del match che si giocherà alla 'Red Bull Arena' è previsto per le ore 18:45, ma i due allenatori devono ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. In vista di un periodo pieno di impegni per i rossoneri, Amorim sta preparando un ampio turnover da attuare contro la squadra austriaca.
Salisburgo-Milan, Camarda e Tomori dal 1'?Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', Fikayo Tomori dovrebbe scendere in campo dal 1' minuto per la prima volta dal reintegro in gruppo di inizio settembre. Il centrale inglese, ancora fermo a zero minuti giocati di stagione, potrebbe approfittare dell'infortunio del compagno di reparto Matteo Gabbia per aggiudicarsi una maglia da titolare.
Dovrebbe partire dall'inizio anche Francesco Camarda, pronto a dare il cambio a un esausto Gonçalo Ramos. Nelle prime sette uscite stagionali, il centravanti classe 2008 ha collezionato appena 8 minuti di gioco, ma contro il Salisburgo proverà a convincere Amorim a concedergli più spazio.
Cosa filtra su Jashari, Bartesaghi e ComottoDopo le prestazioni convincenti con la Nazionale Svizzera, anche Ardon Jashari dovrebbe partire da titolare contro il Salisburgo. Il centrocampista elvetico sarà il play della mediana a due rossonera, mentre al suo fianco giocherà uno tra Yunus Musah e Adrien Rabiot. Chance dal 1' minuto anche per Davide Bartesaghi, che viaggia verso una maglia da titolare sulla corsia mancina.
La situazione legata a Christian Comotto resta un rebus: il centrocampista classe 2008, ancora fermo a quota zero minuti giocati in stagione, dovrebbe partire dalla panchina anche contro il Salisburgo. Come riportato dal 'Corriere dello Sport', tuttavia, il 18enne cresciuto nel settore giovanile rossonero ha buone possibilità di fare il suo ingresso in campo a partita in corso.
La probabile formazione dei rossoneriEcco come potrebbe schierarsi il Milan di Ruben Amorim contro il Salisburgo di Danny Röhl:
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, Tomori, Pavlovic; Chukwueze, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Moreira; Camarda. Allenatore: Ruben Amorim.
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