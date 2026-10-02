Milan, la svolta di Jashari in Nazionale: il messaggio chiaro ad Amorim e una sua convinzione

Il Milan avrà un mese di ottobre difficilissimo e ricco di impegni tra la Serie A e l'Europa League per questo ha bisogno di tutti con Ardon Jashari pronto a guadagnare spazio. Come sottolinea 'Il Corriere dello Sport' nelle due partite di Nations League con la Svizzera ha giocato 160 minuti, in stagione con i rossoneri 153 minuti totali tra campionato ed Europa.

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Le soluzioni tattiche di Ruben Amorim e la svolta per Jashari

Jashari sta sfruttando questa occasione per trovare continuità e minuti in campo e anche la fiducia. Fino a questo momento la sua avventura al Milan non è stata molto impattante: il mediano svizzero era stato uno dei colpi di Tare dell'estate 2025 con una trattativa lunghissima con il Bruges. Arrivato in ritardo e complice la frattura della gamba, Jashari ha dovuto rincorrere con lo spazio tolto da Modric e Rabiot.Come scrive il quotidiano, con Amorim e un modulo diverso sente di poter finalmente mostrare il suo talento: dice di sentirsi più a suo agio in una mediana a due, la stessa utilizzata dal portoghese nel suo Diavolo. Anche Jashari sarà un calciatore fondamentale dalla ripresa in poi: il Milan giocherà tantissime partite e servirà l'apporto di tutti, svizzero compreso.

Modric e Rabiot non potranno giocare tutte le partite e servirà riposo: ecco perché lo svizzero deve tornare a Milanello al massimo per cercare di sfruttare tutte le sue opportunità e convincere Amorim a concedergli sempre più spazio. A livello di caratteristiche Jashari può fare bene nel calcio del portoghese visto che è dotato di un'ottima tecnica di base e di un buonissimo pressing alto senza palla.