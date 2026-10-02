Il Milan va verso il passaggio ad Adidas come sponsor tecnico a partire dalla stagione 2028/2029: le tre migliori maglie rossonere realizzate dal brand tedesco
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Il Milan potrebbe passare da Puma a Adidas a partire dalla stagione 2028-2029. Le indiscrezioni lanciate ‘Footy Headlines’, trovano conferma nelle verifiche effettuate dalla nostra redazione. In vista del possibile cambio di sponsor tecnico, rivediamo alcune delle maglie iconiche realizzate dl brand a tre strisce per il club rossonero.
Milan, la storia del legame con AdidasLa prima collaborazione tra Milan e Adidas risale al 1978-1980, biennio segnato dalla conquista dello scudetto della stella. Successivamente, le parti si sono ritrovate nel 1990-1991, stagione in cui i rossoneri hanno alzato al cielo una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale. La parentesi più lunga resta quella tra il 1998 e il 2018, prima del passaggio a Puma.
1990-91: elegante, come van Basten
La terza maglia in assoluto creata da Adidas per i rossoneri: strisce di larghezza media, vecchio logo del brand tedesco e colletto. Con questa divisa, il Milan di Van Basten, Gullit e Rijkaard ha vinto la Coppa Intercontinentale e la Supercoppa UEFA, chiudendo al 2° posto in campionato alle spalle della Sampdoria.
2006-07: una maglia da Champions
Impossibile non menzionare la divisa con cui il Milan ha alzato al cielo di Atene la settima Champions League della sua storia. L'aspetto più particolare di questa maglia è l'utilizzo del nero, abbondantemente presente nella parte superiore e sulle maniche. Per alcuni aspetti, il kit ricorda quello della Nazionale italiana nella Coppa del Mondo che si è giocata in Germania nel 2006.
2011-12: strisce sottili e tricolore sul petto
Una delle maglie più belle mai realizzate da Adidas per il Milan resta quella della stagione 2011-2012. Strisce sottili, dettagli bianchi e il tricolore sul petto a celebrare la vittoria dello scudetto dell'annata precedente.
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