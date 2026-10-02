Il Milan potrebbe passare da Puma a Adidas a partire dalla stagione 2028-2029. Le indiscrezioni lanciate ‘Footy Headlines’, trovano conferma nelle verifiche effettuate dalla nostra redazione. In vista del possibile cambio di sponsor tecnico, rivediamo alcune delle maglie iconiche realizzate dl brand a tre strisce per il club rossonero.

Milan, la storia del legame con Adidas

1990-91: elegante, come van Basten

Milan-Adidas, maglia 1990-91 | Credits Getty Images

La prima collaborazione trarisale al 1978-1980, biennio segnato dalla conquista dello scudetto della stella. Successivamente, le parti si sono ritrovate nelstagione in cui i rossoneri hanno alzato al cielo una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale. La parentesi più lunga resta quellaprima del passaggio a Puma.

La terza maglia in assoluto creata da Adidas per i rossoneri: strisce di larghezza media, vecchio logo del brand tedesco e colletto. Con questa divisa, il Milan di Van Basten, Gullit e Rijkaard ha vinto la Coppa Intercontinentale e la Supercoppa UEFA, chiudendo al 2° posto in campionato alle spalle della Sampdoria.

2006-07: una maglia da Champions

Milan-Adidas, 2006-07 | Credits Getty Images

Impossibile non menzionare la divisa con cui il Milan ha alzato al cielo di Atene la settima Champions League della sua storia. L'aspetto più particolare di questa maglia è l'utilizzo del nero, abbondantemente presente nella parte superiore e sulle maniche. Per alcuni aspetti, il kit ricorda quello della Nazionale italiana nella Coppa del Mondo che si è giocata in Germania nel 2006.

2011-12: strisce sottili e tricolore sul petto

Milan-Adidas, 2011-12 | Credits Getty Images

Una delle maglie più belle mai realizzate da Adidas per il Milan resta quella della stagione 2011-2012. Strisce sottili, dettagli bianchi e il tricolore sul petto a celebrare la vittoria dello scudetto dell'annata precedente.