Clamoroso Milan, indiscrezione sullo sponsor tecnico: contatti ben avviati con Adidas

Cambiamenti importanti in vista per il Milan? Continuano le voci sul possibile cambio di sponsor tecnico dei rossoneri per le prossime stagioni. Come scrive 'Tuttosport', infatti, il contratto che lega il club e Puma scadrà nel 2028 e non dovrebbe essere rinnovato. Dalle indiscrezioni di Footy Headlines si parla di un accordo prossimo tra Adidas e un importante club italiano. Potrebbe essere proprio il Milan: in Italia il marchio tedesco veste già Juventus e Roma, l'Inter ha ancora un accordo con la Nike, il Napoli si autoproduce le maglie e il Como potrebbe seguire l'esempio partenopeo.

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I grandi successi storici con Adidas e l'era Puma

Come riportato dal giornale,Non sarebbe una prima volta per il Milan: Adidas esordì in Italia proprio con i rossoneri dal 1978 al 1980, poi un secondo accordo dal 1990 al 1993 e infine dal 1998 al 2018 con l'ingresso successivo di Puma.Sarebbe un ritorno molto affascinante per i tifosi rossoneri:e Ibrahimovic a guidare un attacco stellare insieme a Pato e Robinho nel 2010-11.

Anche Puma ha sfornato maglie bellissime nelle ultime stagioni: per esempio sia il primo che il secondo kit di quest'anno sono stati molto apprezzati dai tifosi. Come non ricordare poi le maglie che hanno portato il Milan a rivincere lo Scudetto nel 2021-22 e quelle che hanno accompagnato i rossoneri verso la semifinale di Champions League nel 2022-23. Vedremo se ci saranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.