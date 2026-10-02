Clamoroso Milan, indiscrezione sullo sponsor tecnico: contatti ben avviati con Adidas

Voci di mercato sulla maglia del Milan: contatti avviati con Adidas per il post Puma. Dal passato glorioso in Champions League alle attuali strategie del club
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Cambiamenti importanti in vista per il Milan? Continuano le voci sul possibile cambio di sponsor tecnico dei rossoneri per le prossime stagioni. Come scrive 'Tuttosport', infatti, il contratto che lega il club e Puma scadrà nel 2028 e non dovrebbe essere rinnovato. Dalle indiscrezioni di Footy Headlines si parla di un accordo prossimo tra Adidas e un importante club italiano. Potrebbe essere proprio il Milan: in Italia il marchio tedesco veste già Juventus e Roma, l'Inter ha ancora un accordo con la Nike, il Napoli si autoproduce le maglie e il Como potrebbe seguire l'esempio partenopeo.
I grandi successi storici con Adidas e l'era PumaSarebbe un ritorno molto affascinante per i tifosi rossoneri: Adidas ha fornito ai rossoneri tante maglie rimaste nella storia del club. Come non ricordare infatti le vittorie in Champions League nel 2003 e nel 2007, un Mondiale per club e più recentemente lo Scudetto vinto con Allegri in panchina e Ibrahimovic a guidare un attacco stellare insieme a Pato e Robinho nel 2010-11.
Anche Puma ha sfornato maglie bellissime nelle ultime stagioni: per esempio sia il primo che il secondo kit di quest'anno sono stati molto apprezzati dai tifosi. Come non ricordare poi le maglie che hanno portato il Milan a rivincere lo Scudetto nel 2021-22 e quelle che hanno accompagnato i rossoneri verso la semifinale di Champions League nel 2022-23. Vedremo se ci saranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.
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