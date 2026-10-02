Voci di mercato sulla maglia del Milan: contatti avviati con Adidas per il post Puma. Dal passato glorioso in Champions League alle attuali strategie del club

Emiliano Guadagnoli
- Milano
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Cambiamenti importanti in vista per il Milan? Continuano le voci sul possibile cambio di sponsor tecnico dei rossoneri per le prossime stagioni. Come scrive 'Tuttosport', infatti, il contratto che lega il club e Puma scadrà nel 2028 e non dovrebbe essere rinnovato. Dalle indiscrezioni di Footy Headlines si parla di un accordo prossimo tra Adidas e un importante club italiano. Potrebbe essere proprio il Milan: in Italia il marchio tedesco veste già Juventus e Roma, l'Inter ha ancora un accordo con la Nike, il Napoli si autoproduce le maglie e il Como potrebbe seguire l'esempio partenopeo.

Come riportato dal giornale, i contatti tra Adidas e Milan sarebbero già ben avviati. Da Casa Milan arriva un messaggio di prudenza focalizzato sull'attuale accordo con Puma ancora in vigore. Non sarebbe una prima volta per il Milan: Adidas esordì in Italia proprio con i rossoneri dal 1978 al 1980, poi un secondo accordo dal 1990 al 1993 e infine dal 1998 al 2018 con l'ingresso successivo di Puma.

Clamoroso Milan, indiscrezione sullo sponsor tecnico: contatti ben avviati con Adidas

I grandi successi storici con Adidas e l'era Puma

Sarebbe un ritorno molto affascinante per i tifosi rossoneri: Adidas ha fornito ai rossoneri tante maglie rimaste nella storia del club. Come non ricordare infatti le vittorie in Champions League nel 2003 e nel 2007, un Mondiale per club e più recentemente lo Scudetto vinto con Allegri in panchina e Ibrahimovic a guidare un attacco stellare insieme a Pato e Robinho nel 2010-11.

Anche Puma ha sfornato maglie bellissime nelle ultime stagioni: per esempio sia il primo che il secondo kit di quest'anno sono stati molto apprezzati dai tifosi. Come non ricordare poi le maglie che hanno portato il Milan a rivincere lo Scudetto nel 2021-22 e quelle che hanno accompagnato i rossoneri verso la semifinale di Champions League nel 2022-23. Vedremo se ci saranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.

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