Il Milan potrebbe passare da Puma a Adidas a partire dalla stagione 2028-2029. Le indiscrezioni lanciate ‘Footy Headlines’, trovano conferma nelle verifiche effettuate dalla nostra redazione.

Milan, torna Adidas?

Milan-Adidas, i precedenti

La strategia di Cardinale | PM

Secondo quanto riportato da ‘Footy Headlines’starebbe perfezionando l’accordo per diventareCon Juventus e Roma già legate al brand tedesco, Napoli e Como che producono il materiale tecnico in proprio e Inter sotto contratto con Nike fino al 2031, il club rossonero resta praticamente l’unica opzione valida. Pe ora resta il massimo rispetto dell’accordo fino al 2028 con, ma i contatti per la successione sono già stati avviati. Sulla fattibilità della trattativa si è espresso anche il giornalista di 'Sportitalia': “Gli indizi portano inevitabilmente al Milan”.La prima collaborazione trarisale al 1978-1980, biennio segnato dalla conquista dello scudetto della stella. Successivamente, le parti si sono ritrovate nelstagione in cui i rossoneri hanno alzato al cielo una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale. La parentesi più lunga resta quellaprima del passaggio a Puma.Come appreso dalla nostra redazione, l’idea iniziale delera quella di affidarsi a. Il brand statunitense, tuttavia, si sta lentamente ritirando dal calcio per investire su altri sport come NBA e NFL. Inpossiamo svelarvi che, oltre ai rossoneri, anche ildovrebbe passare aentro il 2028. Il club francese, legato a Nike dal 2024 e sotto il controllo di, va verso il passaggio al marchio tedesco.