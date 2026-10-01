Il Milan potrebbe ritrovare Adidas come sponsor tecnico a partire dal 2028: l’indiscrezione e l’esclusiva sul Tolosa
Athekame, dall'addio al Milan ai retroscena su Amorim e il futuro | ESCLUSIVA VIDEO
Il Milan potrebbe passare da Puma a Adidas a partire dalla stagione 2028-2029. Le indiscrezioni lanciate ‘Footy Headlines’, trovano conferma nelle verifiche effettuate dalla nostra redazione.
Milan, torna Adidas?Secondo quanto riportato da ‘Footy Headlines’ Adidas starebbe perfezionando l’accordo per diventare sponsor tecnico di un club italiano. Con Juventus e Roma già legate al brand tedesco, Napoli e Como che producono il materiale tecnico in proprio e Inter sotto contratto con Nike fino al 2031, il club rossonero resta praticamente l’unica opzione valida. Pe ora resta il massimo rispetto dell’accordo fino al 2028 con Puma, ma i contatti per la successione sono già stati avviati. Sulla fattibilità della trattativa si è espresso anche il giornalista di 'Sportitalia' Francesco Letizia: “Gli indizi portano inevitabilmente al Milan”.
Milan-Adidas, i precedentiLa prima collaborazione tra Milan e Adidas risale al 1978-1980, biennio segnato dalla conquista dello scudetto della stella. Successivamente, le parti si sono ritrovate nel 1990-1991, stagione in cui i rossoneri hanno alzato al cielo una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale. La parentesi più lunga resta quella tra il 1998 e il 2018, prima del passaggio a Puma.
La strategia di Cardinale | PMCome appreso dalla nostra redazione, l’idea iniziale del Milan era quella di affidarsi a Nike. Il brand statunitense, tuttavia, si sta lentamente ritirando dal calcio per investire su altri sport come NBA e NFL. In esclusiva possiamo svelarvi che, oltre ai rossoneri, anche il Tolosa dovrebbe passare a Adidas entro il 2028. Il club francese, legato a Nike dal 2024 e sotto il controllo di RedBird, va verso il passaggio al marchio tedesco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Allenamenti
Milan-Padova, ecco come è andato il test: gol di Ossola, le formazioni e non solo | PM News
Maglie Milan
Milan, dopo 10 anni può tornare Adidas: tre maglie rossonere indimenticabili firmate dal brand a tre strisce
Pagelle Milan
Italia U21, Camarda divide i quotidiani, ma Cisse fa impazzire tutti: le pagelle
Editoriali e Analisi
Gonçalo Ramos eccezionale con il Portogallo: cosa cambia rispetto al Milan? Su cosa deve lavorare Amorim
Editoriali e Analisi
Milan, Cisse è devastante in Nazionale: segnale chiaro a Mancini. Una qualità sorprende e ricorda Seedorf
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti