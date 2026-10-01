Ottobre di fuoco: gli appuntamenti e dove vedere le partite del Milan, Milan Futuro e Milan Primavera

Un mese di ottobre che sarà importante per il Milan, il Milan Futuro e il Milan Primavera. Ecco tutti gli appuntamenti della squadra di Amorim e dove vedere le partite.

SERIE A:

6ª giornata (Domenica 11 ottobre, ore 18.00): Sassuolo-Milan (DAZN/Sky/NOW)

Sassuolo-Milan (DAZN/Sky/NOW) 7ª giornata (Domenica 18 ottobre, ore 18.00): Milan-Atalanta (DAZN/Sky/NOW)

Milan-Atalanta (DAZN/Sky/NOW) 8ª giornata (Domenica 25 ottobre, ore 20.45): Udinese-Milan (DAZN)

Udinese-Milan (DAZN) 9ª giornata (Mercoledì 28 ottobre, ore 18.30): Milan-Bologna (DAZN)

Milan-Bologna (DAZN) 10ª giornata (Sabato 31 ottobre, ore 20.45): Milan-Inter (DAZN/Sky/NOW)

EUROPA LEAGUE:

2ª giornata (Giovedì 15 ottobre, ore 18.45): Salisburgo-Milan (Sky/NOW)

Salisburgo-Milan (Sky/NOW) 3ª giornata (Giovedì 22 ottobre, ore 21.00): Bournemouth-Milan (Sky/NOW)

Per la prima squadra rossonera un mese cruciale: il progetto di Ruben Amorim è iniziato molto bene con 11 punti conquistati e nessuna sconfitta in Serie A. Sicuramente serve trovare i primi punti in Europa dopo la deludente sconfitta contro il Benfica. Viste le tante gare in programma tra cui anche il derby contro l'Inter, ottobre sarà una grande prova per la rosa del Milan e per le strategie di Amorim. L'allenatore rossonero dovrà essere bravissimo a gestire i suoi calciatori in base a tutti gli impegni in programma.

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Calendario Milan Futuro: il cammino in Serie D della squadra di Navarro

Passiamo al Milan Futuro: ecco tutti gli appuntamenti della squadra di Navarro e dove vedere le partite.

SERIE D:

7ª giornata (Domenica 11 ottobre, ore 15.00): Milan Futuro-Rovato (AC Milan Official App)

Milan Futuro-Rovato (AC Milan Official App) 5ª giornata (Mercoledì 14 ottobre, ore 14.30): Milan Futuro-Piacenza (AC Milan Official App e Vivo Azzurro TV)

Milan Futuro-Piacenza (AC Milan Official App e Vivo Azzurro TV) 8ª giornata (Domenica 18 ottobre, ore 15.00): ChievoVerona-Milan Futuro (YouTube)

ChievoVerona-Milan Futuro (YouTube) 6ª giornata (Mercoledì 21 ottobre, ore 15.00): Pavonese-Milan Futuro

Pavonese-Milan Futuro 9ª giornata (Domenica 25 ottobre, ore 14.30): Milan Futuro-Club Milano (AC Milan Official App)

Anche il Milan Futuro ha iniziato molto bene: considerando la Serie D, il Milan Futuro con Navarro ha segnato 8 gol (2 a partita di media) e ne ha subiti 7 totali (quasi due a partita) mettendo in campo un calcio molto offensivo e propenso all'attacco. Il Milan Futuro, nel suo girone di Serie D, si trova al momento al terzo posto con 9 punti con il Nibbiano primo a quota 15, ma i rossoneri devono recuperare una partita.

Calendario Milan Primavera: le sfide dei ragazzi di Renna

Passiamo al Milan Primavera: ecco tutti gli appuntamenti della squadra di Renna e dove vedere le partite.

CAMPIONATO PRIMAVERA:

6ª giornata (Sabato 10 ottobre, ore 13.00): Atalanta-Milan (Sportitalia)

Atalanta-Milan (Sportitalia) 7ª giornata (Sabato 17 ottobre, ore 11.00): Milan-Cagliari (Sportitalia)

Milan-Cagliari (Sportitalia) 8ª giornata (Sabato 24 ottobre, ore 13.00): Fiorentina-Milan (Sportitalia)

Fiorentina-Milan (Sportitalia) 9ª giornata (Monza-Milan, sabato 31 ottobre, ore 13.00): Monza-Milan (Sportitalia)

COPPA ITALIA PRIMAVERA:

Trentaduesimi di finale (Mercoledì 28 ottobre): Milan-Catanzaro

Per quanto riguarda l'Under 20 e l'Under 23 rossonera sarà molto interessante seguire la crescita dei vari talenti: questo resta il primo obiettivo, rendere pronti i calciatori per il grande salto in prima squadra, come successo a Bartesaghi, Camarda e Comotto.