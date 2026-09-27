Jashari e il poco minutaggio con il Milan: il motivo. Scelta chiara di Amorim sul mercato

Milan, Modrić e Jashari sono a Perth: accoglienza da stella per il croato

Ruben Amorim ha ruotato parecchi calciatori in queste prime partite del Milan, anche se alcuni non hanno trovato molto spazio: per Ardon Jashari al momento si contano solo 80 minuti giocati in Serie A e 73 contro il Benfica in Europa League.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il retroscena della Gazzetta sullo status di Jashari

Come sottolineaè un minutaggio ancora basso per un calciatore sul quale il Milan ha investito circa 34 milioni di euro. In estate ci sono state voci di una possibile cessione, ma come rivela la rosea il Milan e Amorim sono stati irremovibili: Ardon non si muove. Jashari ha apprezzato, ma al momento resta dietro a Luka Modrić nelle gerarchie rossonere.

Sono due mediani alternativi nella testa di Amorim: hanno giocato insieme per l'ultima volta durante il derby amichevole contro l'Inter del 5 agosto a Perth. Con i tanti impegni a ottobre ci sarà spazio anche per Jashari. 'La Gazzetta dello Sport' rivela una curiosità: Ardon non ha mai giocato tre gare di fila da titolare in oltre un anno al Milan.

I numeri in Serie A: i dati Sofascore del centrocampista

Presenze: 3

3 Minuti a partita: 27

27 Gol / Gol attesi (xG): 0 / 0.50

0 / 0.50 Assist / Assist attesi (xA): 0 / 0.05

0 / 0.05 Tocchi di palla a partita: 25.7

25.7 Passaggi riusciti a partita: 20.3 (90%)

20.3 (90%) Palloni recuperati a partita: 1.0

1.0 Duelli totali vinti a partita: 0.0

0.0 Palloni persi a partita: 3.0

Guardiamo le statistiche in queste prime partite stagionali di Serie A (dati estratti da):

Non sono numeri esaltanti, ma Jashari resta un profilo molto interessante per la mediana del Milan di Ruben Amorim viste le sue caratteristiche. Se il portoghese vorrà giocare con un playmaker più atletico, lo svizzero potrebbe fare al caso del Diavolo, visto che ha mostrato segnali molto positivi nel pressing senza il pallone.

La svolta con la Svizzera e le gerarchie a Milanello

Dovrà comunque dare segnali quando avrà la possibilità, visto che al momento si posiziona nelle gerarchie rossonere dietro a interpreti del calibro di Rabiot, Musah e dello stesso Modrić.

In questo senso, restano importanti i 90 minuti giocati con la Svizzera contro la Macedonia del Nord. Ecco le sue statistiche in Nazionale, sempre fornite da Sofascore:

Tocchi di palla: 85

85 Palloni recuperati (Recoveries): 15

15 Duelli a terra: 4 (0 vinti)

4 (0 vinti) Duelli aerei: 1 (0 vinti)

1 (0 vinti) Dribblato dagli avversari: 1

A Jashari serve continuità per dimostrare davvero il suo valore nel nuovo scacchiere tattico del Milan.