Milan-Benfica, gara valida per la prima giornata della fase campionato di Europa League 2026-27: debutto non facile per il Diavolo di Ruben Amorim contro una squadra molto forte e in forma. Ecco come è andato il primo tempo a San Siro. La partita inizia con il Milan che cerca subito il possesso di palla dal basso con il Benfica di Silva che pressa abbastanza alto. I portoghesi si schierano a cinque in difesa in fase di non possesso palla, poi si alzano quando recuperano la sfera. Il Milan accenna la pressione alta con i trequartisti, ma non è molto alto o aggressivo. Aggressiva invece la linea difensiva del Diavolo che gioca molto alta. Se il Benfica torna fino alla propria area di rigore in fase di possesso, il Milan pressa molto più alto quasi a uomo.

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Non un Diavolo molto ordinato nei primi dieci minuti di gioco: tanti errori e non si riesce a trovare la via giusta per scardinare un Benfica molto attento: poco movimento in generale per i rossoneri. Due corner guadagnati dal Milan nei primi minuti grazie alla pressione e a un paio di buone giocate degli esterni di centrocampo di Amorim. Il Benfica trova il gol al 16° minuto: buona azione diche allarga a destra pergli lascia il sinistro troppo facilmente: l'esterno rientra e batte un incolpevole Maignan. Troppo blando l'esterno rossonero in fase offensiva e troppo tenero anche Chukwueze sulla progressione a sinistra di Kamiński.

Manca tanto ritmo offensivo al Milan nei primi 20 minuti: poco gioco e pochi movimenti in fase di possesso palla. I lusitani si chiudono benissimo, ma il Diavolo è troppo lento nei passaggi e nei movimenti per trovare spazio: serve velocizzare. Milan che sembra accelerare dal 25' in poi con passaggi più veloci che spostano il possesso da un esterno all'altro per cercare di aprire la difesa del Benfica: non a caso arriva un gran tiro dalla distanza di Terracciano parato da Trubin. Tante le difficoltà del Milan in tutte le fasi della partita con il Benfica in controllo della gara. Più positiva la seconda parte di tempo dei rossoneri, ma primi 45 minuti sinistramente simili a quelli contro la Lazio per atteggiamento e approccio. Il Benfica chiude in vantaggio per 1-0.

Moviola Milan-Benfica 0-1

Tabellino Milan-Benfica 0-1

MILAN (3-4-2-1) : Maignan; Terracciano, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Musah, Jashari, Bartesaghi; Hutchinson, Cisse; Ramos.

: Maignan; Terracciano, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Musah, Jashari, Bartesaghi; Hutchinson, Cisse; Ramos. A disp. : Torriani; Estupiñan, Gabbia, Gila, Tomori; Loftus-Cheek, Modrić, Moreira, Pulisic, Rabiot, Saelemaekers; Camarda.

: Torriani; Estupiñan, Gabbia, Gila, Tomori; Loftus-Cheek, Modrić, Moreira, Pulisic, Rabiot, Saelemaekers; Camarda. All.: Amorim.

BENFICA (4-2-3-1) : Trubin; Banjaqui, Circati, Araújo, El Karouani; Aursnes, Palhinha; Kamiński, Sudakov, Lukébakio; Durán.

: Trubin; Banjaqui, Circati, Araújo, El Karouani; Aursnes, Palhinha; Kamiński, Sudakov, Lukébakio; Durán. A disp. : Soares; Dahl, Lenglet; Barreiro, Barrenechea, Echeverri, Man. Silva; Cabral, Pavlidis, Prestianni, Schjelderup, R. Silva.

: Soares; Dahl, Lenglet; Barreiro, Barrenechea, Echeverri, Man. Silva; Cabral, Pavlidis, Prestianni, Schjelderup, R. Silva. All.: Mar. Silva.

Arbitro : Jarred Gillett (AUS).

: Jarred Gillett (AUS). Ammonizioni : Pavlović (M), El Karouani (B), Durán (B)

: Pavlović (M), El Karouani (B), Durán (B) Espulsioni: nessuna.

: partita tranquilla per Jarred Gillett. Pochi fischi, si fa correre. Zero casi da segnalare.: Lukébakio (B)