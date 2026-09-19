Gianni Rivera, leggenda del Milan, ricorda l'ex avversario, compagno e amico Sandro Mazzola, storico attaccante dell'Inter venuto a mancare nella notte
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Nella notte tra il 18 e il 19 settembre si è spento Sandro Mazzola, storico capitano e numero 10 dell'Inter dal 1960 e il 1977. Un calciatore che ha lasciato il segno non solo nel cuore dei tifosi nerazzurri, ma di tutto il mondo del calcio. Ad omaggiarlo è stato Gianni Rivera, ex attaccante del Milan che è stato allo stesso tempo compagno, amico e rivale di Mazzola.
Milan, Rivera ricorda MazzolaQuesto il ricordo di Rivera per omaggiare la memoria di Mazzola ai microfoni di 'Rai Radio1':
"Prima di tutto era un avversario importante perché giocava nell’altra squadra di Milano e poi perché invece avevamo un grande rapporto di amicizia. Giocavamo insieme in Nazionale, c’è stato un periodo che hanno preferito farci giocare nel modo alternativo e non l’abbiamo capito nessuno dei due. Pur essendo interista e giocando con una squadra diversa dalla mia, abbiamo avuto un grande rapporto, abbiamo istituito l’Associazione Calciatori, abbiamo preparato il terreno per migliorare la vita dei calciatori. Avevamo un grande rispetto l’uno per l’altro".
Il retroscena di Mazzola sul MilanIn una recente intervista ai microfoni di 'Vivo Azzurro TV', Mazzola aveva confessato di essere stato vicino a vestire la maglia del Milan nel corso della sua carriera:
"Juventus e Milan mi volevano, ma non potevo. Come avrei mai potuto mettere una maglia con il bianco o il rosso? Mi avrebbe senz’altro messo un dolore allo stomaco che mi avrebbe portato a sbagliare tutto".
Il minuto di silenzio e i funeraliIl CONI e la Figc hanno già predisposto un minuto di silenzio in vista della 5ª giornata di Serie A per dare il giusto tributo a Mazzola. I funerali dello storico capitano nerazzurro si terranno lunedì 21 settembre alle 14:45 presso la basilica di Sant'Ambrogio a Milano, la stessa, dove poche settimane prima, i tifosi del Milan hanno dato l'ultimo saluto a Franco Baresi.
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