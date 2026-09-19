Tensioni tra Ruben Amorim e i leader dello spogliatoio rossonero? Il tecnico fa chiarezza in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lecce
Milan-Benfica 0-2, tifosi sui social duri con Amorim: "Impresentabili. Amorim non mangia il panettone"
Nei giorni scorsi, il noto esperto di mercato Matteo Moretto aveva parlato di "rapporti non idilliaci" tra Ruben Amorim e alcuni senatori del Milan. Una voce che ha sollevato diverse perplessità tra i tifosi rossoneri, increduli di fronte agli ennesimi problemi di spogliatoio emersi negli ultimi anni. Il tecnico portoghese ha affrontato il tema in conferenza stampa per condividere la propria versione dei fatti.
La gestione di ModricA scatenare il dibattito è stato soprattutto il recente trattamento riservato a Luka Modric. Il centrocampista croato, che lo scorso anno con Allegri ha giocato quasi sempre titolare, è stato definito da Amorim poco utile in alcuni tipi di partite. La sostituzione al 45' minuto contro la Lazio, le dichiarazioni del tecnico portoghese nel post partita e i 90 minuti in panchina contro il Benfica non hanno fatto altro che alimentare questa tesi.
Milan, le parole di Amorim in conferenza stampa:A sollevare la questione è stato il collega di 'SportMediaset' Claudio Raimondi, che ha interrogato l'allenatore sul tema. Questa la risposta di Amorim:
"Sono molto chiaro con tutti. Quando non giochi è normale che sei arrabbiato. Ciò che vogliono i calciatori è sincerità. Magari un giocatore non è d'accordo, ma finché l'allenatore è sincero e diretto capiscono il mio ruolo".
Il fattore turnoverAl termine della sosta Nazionali, il Milan sarà impegnato in un tour de force che lo vedrà impegnato ogni tre giorni tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Amorim ha spiegato come si sta preparando ad affrontare questo periodo:
"Basta guardare il calendario, dopo la sosta giocheremo ogni due giorni e dovremo essere pronti. Poi in settimana vedo alcune cose, vedo certi problemi fisici, so il carico che sostengono, il loro passato... Cerco di gestire questi fattori ed è normale".
Il calendario del Milan dopo la sosta NazionaliQuesti tutti gli impegni del Milan nel mese di ottobre:
- 11 ottobre: Sassuolo-Milan
- 15 ottobre: Salisburgo-Milan (E)
- 18 ottobre: Milan-Atalanta
- 22 ottobre: Milan Bournemouth (E)
- 25 ottobre: Udinese-Milan
- 28 ottobre: Milan-Bologna
- 31 ottobre: Milan-Inter
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