Nei giorni scorsi, il noto esperto di mercato Matteo Moretto aveva parlato di "rapporti non idilliaci" tra Ruben Amorim e alcuni senatori del Milan. Una voce che ha sollevato diverse perplessità tra i tifosi rossoneri, increduli di fronte agli ennesimi problemi di spogliatoio emersi negli ultimi anni. Il tecnico portoghese ha affrontato il tema in conferenza stampa per condividere la propria versione dei fatti.

La gestione di Modric

Milan, le parole di Amorim in conferenza stampa:

"Sono molto chiaro con tutti. Quando non giochi è normale che sei arrabbiato. Ciò che vogliono i calciatori è sincerità. Magari un giocatore non è d'accordo, ma finché l'allenatore è sincero e diretto capiscono il mio ruolo".

Il fattore turnover

"Basta guardare il calendario, dopo la sosta giocheremo ogni due giorni e dovremo essere pronti. Poi in settimana vedo alcune cose, vedo certi problemi fisici, so il carico che sostengono, il loro passato... Cerco di gestire questi fattori ed è normale".

Il calendario del Milan dopo la sosta Nazionali

11 ottobre: Sassuolo-Milan

15 ottobre: Salisburgo-Milan (E)

18 ottobre: Milan-Atalanta

22 ottobre: Milan Bournemouth (E)

25 ottobre: Udinese-Milan

28 ottobre: Milan-Bologna

31 ottobre: Milan-Inter

A scatenare il dibattito è stato soprattutto il recente trattamento riservato aIl centrocampista croato, che lo scorso anno con Allegri ha giocato quasi sempre titolare, è stato definito dapoco utile in alcuni tipi di partite. La sostituzione al 45' minuto contro la Lazio, le dichiarazioni del tecnico portoghese nel post partita e inon hanno fatto altro che alimentare questa tesi.A sollevare la questione è stato il collega di 'SportMediaset'che ha interrogato l'allenatore sul tema. Questa la risposta diAl termine della sosta Nazionali, ilsarà impegnato in unche lo vedrà impegnato ogni tre giorni tra Serie A, Europa League e Coppa Italia.ha spiegato come si sta preparando ad affrontare questo periodo:Questi tutti gli impegni delnel mese di ottobre: