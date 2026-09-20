Milan-Lecce, Amorim fa discutere: la scelta su Moreira. Voci su Gyökeres. Due colpi a gennaio?

Finito il mercato estivo, le notizie più importanti sul Milan si spostano sul campo (ma non solo): Amorim cambia ancora per Milan-Lecce, ma rischia di far discutere. Moreira di nuovo dalla panchina? I possibili motivi. Due possibili obiettivi per il mercato di gennaio, mentre ci sono voci su Viktor Gyökeres. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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Milan-Lecce, Amorim fa ancora discutere

Perché Moreira in panchina?

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' Ruben Amorim dovrebbe scendere in campo questa sera contro il Lecce con questa formazione: Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. Allenatore: Ruben Amorim. Potrebbe far discutere molto la scelta di mettere titolare ancora una volta Pervis Estupiñán, specialmente dopo quanto successo in Lazio-Milan. Nel primo tempo l'ecuadoriano ha sbagliato tutto, quasi regalando il primo gol dei biancocelesti. Moreira è entrato nella ripresa cambiando la gara con la sua doppietta. Scelta che però potrebbe essere legata all'equilibrio e avere un possibile jolly dalla panchina che possa risolvere la gara in corso. Stesso discorso per Musah che potrebbe cambiare il ritmo della partita con la sua dinamicità in mediana.Continuiamo a parlare della stagione del Milan che non ha ancora trovato un gol nel primo tempo: di questo trend ha parlato anche 'La Gazzetta dello Sport' in particolare analizzando il ruolo di Diego Moreira. L'esterno belga potrebbe partire di nuovo dalla panchina in favore di Estupiñán, nonostante tifosi e critica chiedano a gran voce la titolarità dell'ex Strasburgo. Potrebbe invece servire fin dal primo momento: i rossoneri nei primi 45’ calciano di media una volta in meno verso la porta avversaria rispetto ai secondi tempi, centrando lo specchio 0,8 volte in meno. Con Moreira in campo si potrebbe avere una squadra più offensiva specialmente con Chukwueze dall'altro lato. In questo modo si potrebbe cercare di chiudere la gara nel primo tempo.

La soluzione però potrebbe arrivare dalle dichiarazioni di Amorim in conferenza stampa: "Fidatevi, nessuno vuole vincere più partite di me. Bilancerò tutto pensando a lungo termine, non breve. La cosa migliore per la società, non per me. Domani sceglierò il miglior undici pensando che nel secondo tempo magari voglio spingere per vincere". Moreira viene visto come l'unico in grado di cambiare ritmo sugli esterni visto che Saelemaekers ormai è schierato sulla linea dei trequartisti.

Voci su Gyökeres

Doppio colpo a gennaio?

Passiamo poi al calciomercato e alle voci sul Milan: secondo quanto riportato da thedailybriefing.io Viktor Gyökeres potrebbe lasciare l'Arsenal. Secondo quanto riportato, l'entourage di Viktor Gyökeres sta già valutando diverse opzioni al di fuori dell'Emirates Stadium, con i suoi rappresentanti che hanno avviato colloqui preliminari con Milan, Juventus, Al Ahli e Al Ittihad. Quanto è possibile vedere lo svedese con il Milan? I costi sarebbero molto alti (valore 65 milioni di euro più uno stipendio lordo da 13,5 milioni di euro) e in più c'è un dubbio tattico che al momento frena tutto: Amorim gioca con una sola prima punta ed è quasi impossibile pensare che il Diavolo spenda una cifra altissima per un altro attaccante dopo i 70 milioni di euro investiti in estate per Ramos. Al momento quindi resta solamente una voce di mercato e come tale va presa con le pinze.Altre voci di mercato in vista di gennaio: il Diavolo sarebbe ancora interessato a due calciatori più volte accostati ai rossoneri. Per la difesa occhio a Gaspar. Secondo calciomercato.it il difensore del Lecce potrebbe essere il primo nome per la difesa del Milan, visto che lo Sporting continua a chiedere circa 40 milioni di euro per Gonçalo Inácio.

Come scrive fichajes.net Brahim Díaz sarebbe di nuovo nel mirino del Milan in vista della finestra di mercato di gennaio. L'ostacolo principale rimane la posizione del Real Madrid. Mourinho considera Brahim parte integrante della sua rosa anche se non sta trovando molta continuità. Entrambi potrebbero migliorare sensibilmente la squadra di Ruben Amorim visto che tutti e due hanno le caratteristiche richieste dall'allenatore portoghese: Gaspar potrebbe essere il perno centrale della difesa a tre, mentre Brahim Díaz potrebbe aggiungere imprevedibilità alla trequarti rossonera, sia a destra, sia a sinistra.