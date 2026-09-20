Milan-Lecce, probabili formazioni: Amorim sorprende ancora. Mossa che rischia di far discutere

Milan-Lecce, gara valida per la quinta giornata della Serie A 2026-27: i rossoneri tornano allo stadio 'Meazza' dopo la sconfitta contro il Benfica all'esordio in Europa League. Una partita molto importante: visto il pareggio tra Roma e Inter, la squadra di Ruben Amorim deve vincere per accorciare a meno due dalla testa del campionato. L'allenatore portoghese ha fatto discutere per le sue scelte in queste prime gare e continuerà a farlo probabilmente.

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Le scelte di Eusebio Di Francesco per i giallorossi

Ecco le ultime novità sulle probabili formazioni da 'La Gazzetta dello Sport': secondo la rosea queste dovrebbero essere le scelte di Eusebio Di Francesco per la squadra giallorossa.

LECCE (4-3-3):

Falcone;

Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo;

Coulibaly, Ilić, Ngom;

Pierotti, Štulić, Monteiro.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

I dubbi di Ruben Amorim e il ballottaggio in attacco

Amorim, invece, prepara cambi a partire dall'attacco: Ramos è intoccabile nonostante il gol manchi da Milan-Venezia. Dietro di lui Pulisic viaggia verso la prima maglia da titolare in stagione con Saelemaekers al suo fianco. Queste scelte dovrebbero influenzare anche la scelta degli esterni di centrocampo del Diavolo: Chukwueze a destra con Estupiñán al momento favorito rispetto a Moreira.

Il Milan sembra girare molto meglio con Moreira in campo: c'è un bivio sotto questo punto di vista. Amorim deve decidere se puntare più all'equilibrio e tenersi Moreira come carta dalla panchina per cambiare la partita nella ripresa, o inserirlo subito dal primo minuto, cercando con una squadra più offensiva di chiudere la gara già nel primo tempo.

In queste prime partite di campionato, l'allenatore portoghese ha sempre puntato sulla prima strada che ancora non ha pagato, visto che i rossoneri non hanno mai segnato e brillato nei primi 45 minuti di gioco. Importante il ritorno dal primo minuto di Pulisic che sembra cruciale per la fase offensiva del Milan.

La mediana rossonera e la conferma del terzetto difensivo

A centrocampo Rabiot con il possibile ritorno di Modrić come equilibratore della mediana. Anche in questo caso, Amorim potrebbe tenersi la carta Musah e anche Jashari per cercare di cambiare ritmo alla partita nella ripresa inserendo due mediani dinamici e di corsa. Nessun cambio in difesa: davanti a Maignan pronti Gila, De Winter e Pavlović. Ecco le possibili scelte di Amorim.

Milan (3-4-2-1):

Maignan;

Gila, De Winter, Pavlović;

Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñán;

Pulisic, Saelemaekers;

Ramos.

Allenatore: Ruben Amorim.