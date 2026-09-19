È quasi tutto pronto per il match tra Milan e Lecce, valido per la 5ª giornata di Serie A. Il tecnico Ruben Amorim deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, con due ballottaggi a centrocampo e sulla trequarti. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.

Formazioni e Ballottaggi

, reduce dalla sconfitta in Europa League contro il Benfica, è pronto a cambiare diversi interpreti del suo. Tra i pali, ovviamente, confermato, mentre davanti a lui dovrebbe agire il terzetto composto da. Sulle corsie spazio adal 1' minuto, mentre al centro dovrebbero tornare titolari. Alle spalle diunica punta potrebbero giocare(alla sua prima da titolare) e

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Moreira; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. Alenatore: Ruben Amorim

Nelle prime quattro uscite stagionali, il Lecce ha collezionato due vittorie e due sconfitte. Contro il Milan, Eusebio Di Francesco dovrebbe confermare quasi interamente la formazione che si è imposta per 3-2 sul Monza lo scorso weekend.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Ballottaggi e infortunati

Ballottaggi Milan

60-40

Moreira-Estupinan: 60-40

Ballottaggi Lecce

55-45

Maleh-Ngom: 60-40

Infortunati

nessuno

Lecce: Berisha, Gandelman e Geubbels

L'arbitro di Milan-Lecce e i precedenti

Sarà, arbitro classe 1983 appartenente alla Sezione A.I.A. di Roma 1, a dirigere la sfida traAl fianco del fischietto romano ci saranno gli assistentimentre il ruolo diverrà ricoperto da PA gestire la salaa Lissone ci saràsupportato a sua volta dall'assistente

La Penna vanta una striscia di 9 incroci ufficiali in carriera con la formazione rossonera. Sotto la sua direzione, il bilancio complessivo del Diavolo recita 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo in ordine cronologico è stato l'Atalanta-Milan del 2024, quando il fischietto romano convalidò un gol di De Ketelaere dopo un'evidente spinta a due mani sulla schiena di Theo Hernanez.

Dove vedere Milan-Lecce in diretta TV e streaming

Milan-Lecce sarà trasmessa in esclusiva sulle reti diGli abbonati potranno seguire la partita scaricando l'app ufficiale o accedendo al sito del broadcaster. Sia i clienti DAZN sia i clienti 'Sky' potranno, inoltre, vedere la partita al canale 214 del pacchetto 'Sky' dopo aver preventivamente attivato - a pagamento - il canale DAZN 1.