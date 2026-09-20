Voti e giudizi di 'PianetaMilan.it' alla prestazione dei rossoneri di mister Giovanni Renna nel delicato impegno interno contro i giallorossi di Mattia Scala
Milan Primavera, Renna dopo la sconfitta contro il Verona: "C'è rammarico, se non fai gol vieni punito"
PAGELLE MILAN-ROMA PRIMAVERA
Milan-Roma Primavera 0-1, il commento della partitaIn mattinata, al 'PUMA House of Football', il Milan Primavera di mister Giovanni Renna ha ospitato la Roma Primavera di Mattia Scala per la 5 giornata del campionato Primavera 1, stagione 2026-2027. Sconfitta, 0-1, per il Diavolo, battuto da un gol di Mattia Guaglianone (63'), un trequartista classe 2010 tutto da seguire. Il Milan ha terminato il match in 9 uomini per le espulsioni - giuste - rimediate da Hamadoun Cissé (65') e Mattia Nolli (92'). Ecco, di seguito, le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati.
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