Voti e giudizi di 'PianetaMilan.it' alla prestazione dei rossoneri di mister Giovanni Renna nel delicato impegno interno contro i giallorossi di Mattia Scala

Daniele Triolo
- Milano
Giovanni Renna, Milan Primavera

Milan Primavera, Renna dopo la sconfitta contro il Verona: "C'è rammarico, se non fai gol vieni punito"

PAGELLE MILAN-ROMA PRIMAVERA

Milan-Roma Primavera 0-1, il commento della partita

In mattinata, al 'PUMA House of Football', il Milan Primavera di mister Giovanni Renna ha ospitato la Roma Primavera di Mattia Scala per la 5 giornata del campionato Primavera 1, stagione 2026-2027. Sconfitta, 0-1, per il Diavolo, battuto da un gol di Mattia Guaglianone (63'), un trequartista classe 2010 tutto da seguire. Il Milan ha terminato il match in 9 uomini per le espulsioni - giuste - rimediate da Hamadoun Cissé (65') e Mattia Nolli (92'). Ecco, di seguito, le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati.
Le pagelle di Milan-Roma 0-1, partita della 5^ giornata del campionato Primavera 1 2026-2027

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