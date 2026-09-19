Tante notizie sul Milan nella vigilia del match contro il Lecce. Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa per analizzare i possibili temi del match. Il tecnico portoghese ha sganciato diversi indizi di formazione, che chiariscono gli ultimi dubbi sull'undici iniziale per la 5ª giornata di Serie A. Si continua a lavorare anche sul mercato, con un nuovo profilo dalla Germania su cui la dirigenza rossonera sta lavorando sottotraccia.

Amorim in conferenza stampa

"Domani sceglierò una formazione pensando al fatto che nel secondo tempo vorrò spingere di più".

Nel pomeriggio, dal centro sportivo di Milanello, è andata in scena la conferenza stampa di Ruben Amorim in vista diIn un clima pesante dopo la sconfitta in Europa League contro il Benfica, il tecnico portoghese si è difeso dagli attacchi sferrati da alcuni giornalisti. Dopo essersi tolto qualche sassolino dalle scarpe, l'allenatore rossonero ha svelato anche qualchein vista del match contro i salentini.

Come già successo contro Venezia, Juventus e Lazio, il Milan ha decisamente alzato i giri del motore nella seconda frazione di gioco. Qualcuno ha accusato il tecnico portoghese di "sbagliare la formazione", ma lui ha spiegato che si tratta di un vero e proprio piano gara. E sembra pronto a riproporlo anche contro il Lecce.

La probabile formazione

, reduce dalla sconfitta in Europa League contro il Benfica, è pronto a cambiare diversi interpreti del suo. Tra i pali, ovviamente, confermato, mentre davanti a lui dovrebbe agire il terzetto composto da. Sulle corsie spazio adal 1' minuto, mentre al centro dovrebbero tornare titolari. Alle spalle diunica punta potrebbero giocare(alla sua prima da titolare) e

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Moreira; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. Alenatore: Ruben Amorim

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