Le indiscrezioni sull'interesse per Bahoya, la conferenza stampa di Ruben Amorim e la probabile formazione contro il Lecce: le Top News di oggi sul Milan
Milan-Lecce, l'arrivo dei rossoneri in ritiro: Modric il più acclamato | VIDEO PM
Tante notizie sul Milan nella vigilia del match contro il Lecce. Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa per analizzare i possibili temi del match. Il tecnico portoghese ha sganciato diversi indizi di formazione, che chiariscono gli ultimi dubbi sull'undici iniziale per la 5ª giornata di Serie A. Si continua a lavorare anche sul mercato, con un nuovo profilo dalla Germania su cui la dirigenza rossonera sta lavorando sottotraccia.
Amorim in conferenza stampaNel pomeriggio, dal centro sportivo di Milanello, è andata in scena la conferenza stampa di Ruben Amorim in vista di Milan-Lecce. In un clima pesante dopo la sconfitta in Europa League contro il Benfica, il tecnico portoghese si è difeso dagli attacchi sferrati da alcuni giornalisti. Dopo essersi tolto qualche sassolino dalle scarpe, l'allenatore rossonero ha svelato anche qualche indizio di formazione in vista del match contro i salentini.
"Domani sceglierò una formazione pensando al fatto che nel secondo tempo vorrò spingere di più".
Come già successo contro Venezia, Juventus e Lazio, il Milan ha decisamente alzato i giri del motore nella seconda frazione di gioco. Qualcuno ha accusato il tecnico portoghese di "sbagliare la formazione", ma lui ha spiegato che si tratta di un vero e proprio piano gara. E sembra pronto a riproporlo anche contro il Lecce.
La probabile formazioneAmorim, reduce dalla sconfitta in Europa League contro il Benfica, è pronto a cambiare diversi interpreti del suo 3-4-2-1. Tra i pali, ovviamente, confermato Maignan, mentre davanti a lui dovrebbe agire il terzetto composto da Gila, De Winter e Pavlovic. Sulle corsie spazio a Chukwueze e Moreira dal 1' minuto, mentre al centro dovrebbero tornare titolari Modric e Rabiot. Alle spalle di Ramos unica punta potrebbero giocare Pulisic (alla sua prima da titolare) e Saelemaekers.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Moreira; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. Alenatore: Ruben Amorim
Milan-Lecce, l'arrivo dei rossoneri in ritiroIntorno alle 20:30, il pullman del Milan ha raggiunto l'hotel Melià, dove la squadra soggiornerà nella notte che porta alla gara contro il Lecce. Grazie al lavoro del nostro inviato Stefano Bressi, la redazione di PianetaMilan è in grado di mostrarvi in esclusiva le immagini dell'arrivo dei rossoneri:
Milan-Lecce, l'arrivo dei rossoneri in ritiro: Modric il più acclamato | VIDEO PM
Calciomercato Milan, mirino su BahoyaCome appreso dalla nostra redazione, il Milan ha inserito il nome di Jean-Mattéo Bahoya sulla propri lista di mercato. Esterno offensivo classe 2004 di proprietà dell'Eintracht Francoforte, il francese sta giocando Premier League con la maglia del Leeds. Il prestito terminerà al termine della stagione, ma in estate il club tedesco potrebbe aprire ad una cessione a titolo definitivo. Dalla Germania si parla di una valutazione intorno ai 25/30 milioni di euro. Sulle tracce del giocatore si stanno muovendo anche altri club come Arsenal, Tottenham, Fenerbahce e Roma.
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