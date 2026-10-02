Milan, Cisse è devastante in Nazionale: segnale chiaro a Mancini. Una qualità sorprende e ricorda Seedorf

Che partita per Alphadjo Cisse: il trequartista del Milan ha giocato 45 minuti della sfida tra Italia Under 21 e Armenia Under 21 risultando più che decisivo. Gli azzurrini di Baldini dovevano vincere per forza per sperare di superare la Polonia nel girone di qualificazione agli Europei di categoria (servirà vincere lo scontro diretto con almeno due gol di scarto).

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: controllo, palla messa sul sinistro e tiro sotto la traversa posizionato nel solo posto dove sarebbe potuto passare. Davvero una prestazione super.

Ecco le sue statistiche dal sito Sofascore:

Gol: 1

Tiri totali: 5

Tiri in porta: 3

Pali/Traverse colpiti: 1

Assist: 0

Passaggi precisi: 14/19 (74%)

Passaggi nella metà campo avversaria (precisi): 13/18 (72%)

Tocchi: 34

Duelli a terra (vinti): 6 (4)

Duelli aerei (vinti): 1 (1)

Falli subiti: 2

Il messaggio a Roberto Mancini e l'abilità balistica stile Seedorf

Un segnale chiaro a Mancini in primis:In questo caso la scelta è stata anche dettata dalla necessità della squadra di Baldini di tentare di trovare la qualificazione, ma nelle prossime occasioni Cisse non potrà più essere lasciato fuori. Sono stati convocati calciatori offensivi che sono già oggi meno forti del classe 2006 rossonero.

Non serve invece lanciare ulteriori segnali ad Amorim che lo ha cavalcato tantissimo in questo inizio stagione: "I love Cisse" disse in conferenza stampa. Possiamo dire che l'allenatore portoghese ha l'occhio lungo per valutare il talento.

Alphadjo Cisse continua a dare la sensazione di non essere al massimo a livello atletico: manca ancora quello scatto da fermo che aveva prima del pesante infortunio subito con il Catanzaro. Oltre alle qualità tecniche indiscusse, c'è un particolare che sorprende: Cisse ha qualità balistiche eccezionali. Lo dimostrano i gol segnati contro il Torino, la Juventus e l'Armenia: l'italiano sa controllare il pallone alla grande e sa coordinarsi benissimo senza perdere tempi di gioco fondamentali per mettere fuori gioco i portieri. Un tiro e delle qualità balistiche che ricordano quelle che aveva Seedorf, maestro delle conclusioni a rete.