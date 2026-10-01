Alphadjo Cisse, trequartista del Milan, trascina l'Italia Under 21 contro l’Armenia. Il classe 2006, inserito da Silvio Baldini all'intervallo per sostituire Seydou Fini, ha risolto la complessa trasferta di Yerevan segnando la rete del definitivo 1-0 al 95’ minuto. Dopo due traverse, un rigore fallito e numerose occasioni da gol, il gol del numero 80 rossonero decide la gara valida per la 9ª giornata del gruppo E e tiene in corsa gli azzurrini per l'accesso diretto agli Europei di categoria, che si giocheranno tra Albania e Serbia nel 2027.

Italia Under 21, la prestazione di Cisse

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Il commento del CT Silvio Baldini

"Non vincere questa partita sarebbe stata un'ingiustizia. Dopo due legni, un calcio di rigore sbagliato, altre palle che abbiamo concretizzato... questa era una di quelle classiche partite che a volte".

A pochi minuti dal suo ingresso,sfiora subito la rete con un tiro a giro finito sulla traversa. Al 76’, il trequartista del MilanAl 95’ il classe 2006 si avventa sulla respinta corta del portiere avversario dopo una conclusione di Cherubini, infilando il pallone sotto la traversa da pochi passi. In campo per novanta minuti anche l'altro rossoneroAl termine della partita, il commissario tecnicoha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni della ‘Rai’:

Con i tre punti conquistati a Yerevan, l'Italia Under 21 rimane seconda nel gruppo E a tre lunghezze di distanza dalla Polonia capolista. La qualificazione diretta a EURO 2027 si deciderà nello scontro diretto contro i pari età polacchi in programma lunedì prossimo a Pescara.

L'avvio di stagione di Cisse

L'exploit in Under 21 non è altro che la naturale prosecuzione dell'ottimo avvio di stagione di. Lanciato subito titolare daalla 1ª di campionato contro il Torino, il classe 2006 ha risposto presente firmando la sua prima rete in Serie A, per poi ripetersi su un campo difficile come quello della Juventus entrando dalla panchina.