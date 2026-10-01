Dopo nove mesi di digiuno e un'avvio di stagione complicato dalla microfrattura con edema osseo al perone destro rimediata ai Mondiali, contro il Lecce Christian Pulisic ha ritrovato la titolarità e il gol prima della sosta. Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport', lo statunitense ripercorre gli ultimi mesi tra problemi fisici, nuovo allenatore e nuovi compagni di squadra. Il passaggio più interessante è senza dubbio quello legato al rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2027, ma con al suo interno un'opzione che permetterebbe al Milan di estendere unilateralmente l'accordo fino al 30 giugno 2028.

Milan, l’intervista a Pulsic

"La prima parte di stagione è stata un po' particolare per me. Uscivo da un infortunio e non vedevo l'ora di rientrare. C'è voluto un periodo di assestamento, ma con il lavoro fatto insieme al mister e alla squadra sono riuscito a ritrovare il campo".

Sulla rete al Lecce

"Penso sia uno dei gol più belli che abbia mai realizzato. Sinceramente non avevo realizzato subito quanto fosse complicata come giocata, me ne sono accorto soltanto riguardando le immagini. Me lo hanno sottolineato in tanti. Se sta tra le mie migliori in assoluto? Senza dubbio".

Sul soprannome Captain America

"A usarlo sono soprattutto i giornalisti e gli addetti ai lavori. Comunque non mi infastidisce per niente, alla fine è un bell'appellativo."

Sulla condizione fisica

"A livello fisico mi sono sempre sentito a posto, al di là dei gol messi a segno. Ora l'obiettivo è ritrovare con continuità quel livello di forma. Sto bene e voglio proseguire con questo percorso".

Sul legame con Amorim

"Il rapporto con il mister è eccellente. Tutta la squadra si sta adattando ai suoi concetti e alla sua idea di calcio. Le mie sensazioni sono ottime. L'ultima prestazione è stata probabilmente la migliore della stagione e intendiamo continuare così."

Sulle richieste tattiche

"Amorim ci chiede un'occupazione precisa degli spazi, specialmente nella fase di possesso palla. Vuole determinate letture e movimenti precisi. Chiaramente negli ultimi metri lascia libertà di inventare, ma ci sono regole tattiche chiare da rispettare. Stiamo lavorando nella direzione giusta".

Pulisic sul rinnovo con il Milan

"In rossonero mi trovo benissimo. L'ambiente e la società mi hanno dato massima fiducia e un grande supporto. In questo momento mi concentro solo sulle prestazioni, poi affronteremo il tema rinnovo, mi auguro a breve. Sto benissimo qui e la mia intenzione è rimanere al Milan".

Sull’impatto di Ramos

"Avere Ramos accanto è fantastico. Fa un lavoro enorme per il gruppo, anche quando c'è da ripiegare in fase difensiva. Ha un'intensità incredibile per tutti i novanta minuti. Non mi preoccupo per i suoi gol: arriveranno presto".

Su Modric

"Luka rappresenta una guida per tutti. Il modo in cui vive le partite, il controllo che ha sulla palla e la lettura della gara sono straordinari. A 41 anni mostra una condizione invidiabile. Chi fa questo mestiere può soltanto imparare da un professionista come lui".

Sul tour de force che li aspetta

"La condizione è buona. Ho sfruttato queste settimane per spingere forte in allenamento. Adesso entriamo nel momento chiave dell'anno. Devo fari trovare pronto, spero di accumulare più minutaggio possibile e affrontare al meglio questo ciclo di impegni".