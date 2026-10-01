Milan, rinnovo Pulisic: pretese più alte? Il possibile piano di Cardinale e le ultime da PianetaMilan

Pulisic resta a Milanello e punta al top con Amorim, ma sullo sfondo si accende il caso rinnovo: cifre, scadenze e la strategia del Milan per evitare lo zero
Pulisic, modulo flessibile e ... tanto altro: Milan, Amorim potrebbe aver trovato la quadra
Christian Pulisic resta un calciatore cruciale per il Milan: l'esterno statunitense è rimasto a Milanello e non è stato convocato dagli USA per questa tornata di amichevoli. Come scrive La Gazzetta dello Sport resta sullo sfondo la questione rinnovo: un anno e mezzo fa l'accordo sembrava a un passo, poi la frenata e lo stallo. Il contratto del numero 11 rossonero resta in scadenza a giugno 2027 con un'opzione in mano al Milan per allungare fino al 2028. Secondo la rosea, Cardinale vorrebbe allungare l'accordo almeno fino al 2031 con il Diavolo che spera. Da capire anche le pretese di Pulisic: secondo il quotidiano l'attaccante rossonero potrebbe pretendere qualcosa in più dei 5 milioni di euro a stagione di cui si parlava poco tempo fa. Se Pulisic dovesse tornare quello dell'inizio della scorsa stagione, sarebbe difficile per Cardinale rinunciarci, anche perché è il volto statunitense del progetto rossonero.
La strategia di mercato per il rinnovoLe notizie di PianetaMilan riguardo il possibile rinnovo di Pulisic con il Milan non sono cambiate: i rossoneri non hanno ancora avviato trattative con il calciatore o il suo entourage, ma l'intenzione del club è quella di trattenere lo statunitense oltre la scadenza del suo contratto. Non ci sono dubbi o incognite sull'importanza di Pulisic nel progetto rossonero: il numero 11 resta uno dei pezzi cruciali per il Milan e può fare ancora meglio in un calcio molto offensivo come quello di Ruben Amorim.
L'incognita giocatore: vuole restare?Resta però da capire cosa voglia fare il giocatore, già tentato in estate da una faraonica offerta dei New York City FC, club appartenente alla holding del City Football Group, quella del Manchester City, per intenderci. Il giocatore era propenso ad accettare un suo ritorno in Patria, poi il Milan e Cardinale lo hanno convinto a restare un altro anno, con l'obiettivo (e la speranza) di fargli riaccendere la scintilla dell'entusiasmo dopo 6 mesi difficili. Il gioco offensivo di Amorim e un ruolo più centrale sono le chiavi per restituirgli il sorriso e maggior convinzione.
Il ruolo di Ruben Amorim e la chiave tatticaL'allenatore portoghese vuole un dominio per quanto riguarda il possesso del pallone e cerca velocità, dribbling e verticalità in avanti. Pulisic è un calciatore eccezionale in tutte queste circostanze, specialmente quando sta bene a livello fisico. È proprio questo il punto: Amorim lo ha gestito molto bene in questo inizio di campionato e queste tre settimane di 'riposo' saranno utilissime in vista di un calendario di ottobre intenso. Bisognerà ancora capire bene quale sarà la strategia della dirigenza rossonera: il Milan non può aspettare ancora molto e bisognerà intervenire per scongiurare del tutto il pericolo di perdere Pulisic a zero.
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