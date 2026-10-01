Milan, rinnovo Pulisic: pretese più alte? Il possibile piano di Cardinale e le ultime da PianetaMilan

Christian Pulisic resta un calciatore cruciale per il Milan: l'esterno statunitense è rimasto a Milanello e non è stato convocato dagli USA per questa tornata di amichevoli. Come scrive La Gazzetta dello Sport resta sullo sfondo la questione rinnovo: un anno e mezzo fa l'accordo sembrava a un passo, poi la frenata e lo stallo. Il contratto del numero 11 rossonero resta in scadenza a giugno 2027 con un'opzione in mano al Milan per allungare fino al 2028. Secondo la rosea, Cardinale vorrebbe allungare l'accordo almeno fino al 2031 con il Diavolo che spera. Da capire anche le pretese di Pulisic: secondo il quotidiano l'attaccante rossonero potrebbe pretendere qualcosa in più dei 5 milioni di euro a stagione di cui si parlava poco tempo fa. Se Pulisic dovesse tornare quello dell'inizio della scorsa stagione, sarebbe difficile per Cardinale rinunciarci, anche perché è il volto statunitense del progetto rossonero.

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La strategia di mercato per il rinnovo

L'incognita giocatore: vuole restare?

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