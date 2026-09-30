'Brutte' notizie per Pulisic: in Nazionale qualcuno ha battuto un suo importante record...

Alessia Scataglini
- Milano
Il Milan di Rúben Amorim ha battuto 3-0 il Lecce nell'ultima giornata di Serie A

Pulisic, modulo flessibile e ... tanto altro: Milan, Amorim potrebbe aver trovato la quadra

Nottata molto importante per gli Stati Uniti anzi, da RECORD. La Nazionale capitanata da Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham, ha battuto il Cile per 4-2 in amichevole grazie alla rete di un giovane Mathis Albert, calciatore classe 2009 del Borussia Dortmund.

Milan, 'brutte' notizie per Pulisic

Un gol pesante che ha segnato un nuovo record in casa americana. A soli 17 anni e 131 giorni, il calciatore è diventato il più giovane ad aver segnato indossando la maglia della Nazionale Maschile Statunitense nell'era moderna (ovvero dal lontano 1988).

Sempre quando militava nelle file del Dortmund, Christian Pulisic, ora al Milan, aveva stabilito lo stesso record all'età di 17 anni e 253 giorni.

Milan Pulisic

Ma... Pulisic?

Il commissario Tecnico della nazionale Americana ha deciso di NON convocare Pulisic durante la sosta, proprio per questo il calciatore è rimasto a lavorare a Milanello assieme ad Amorim e altri 10 compagni, anch'essi non convocati. Tra di loro, però, non ci sarà più Alexis Saelemaekers, che si sottoporrà ad un programma differenze per cercare di recuperare in tempo dal trauma alla caviglia per il match contro il Sassuolo.

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