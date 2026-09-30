Pulisic, modulo flessibile e ... tanto altro: Milan, Amorim potrebbe aver trovato la quadra

Nottata molto importante per gli Stati Uniti anzi, da RECORD. La Nazionale capitanata da Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham, ha battuto il Cile per 4-2 in amichevole grazie alla rete di un giovane Mathis Albert, calciatore classe 2009 del Borussia Dortmund.

Milan, 'brutte' notizie per Pulisic

Un gol pesante che ha segnato un nuovo record in casa americana. A soli 17 anni e 131 giorni, il calciatore è diventatonell'era moderna (ovvero dal lontano 1988).

Sempre quando militava nelle file del Dortmund, Christian Pulisic, ora al Milan, aveva stabilito lo stesso record all'età di 17 anni e 253 giorni.

Ma... Pulisic?

Il commissario Tecnico della nazionale Americana ha deciso didurante la sosta, proprio per questo il calciatore è rimasto a lavorare a Milanello assieme ade altri 10 compagni, anch'essi non convocati. Tra di loro, però, non ci sarà più, che si sottoporrà ad un programma differenze per cercare di recuperare in tempo dal trauma alla caviglia per il match contro il Sassuolo.