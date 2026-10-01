Nel corso del passare degli anni il Milan ha raccolto giocatori con aspettative molto importanti, destinati a vivere esperienze tutt'altro che memorabili con addosso la maglia del diavolo. Alcuni erano dei talenti molto giovani e considerati prossimi all'esplosione, altri invece campioni affermati arrivati a fine carriera. Ma che fine hanno fatto oggi?

Le meteore del Milan: Halilovic e Laxalt

Quando arrivò alnell'estate del 2018,era conservato uno dei grandi talenti del calcio croato. Cresciuto nellaquando ancora era molto giovane, il trequartista era stato accostato addirittura a paragoni enormi come, ad esempio, Lionel Messi, la carriera però non gli ha riservato belle sorprese.

Dopo il Milan, il croato ha giocato con Standard Liegi, Heerenveen, Birmingham, Reading e Rijeka, prima di trovare un po' di continuità alla corte del Fortuna Sittard. L'avventura nei Paesi Bassi è durata solo 3 stagioni, ma nell'estate del 2026 Halilovic è rimasto svincolato. A 30 anni, nel pieno della maturità calcistica, il calciatore è alla ricerca di una nuova squadra.

Laxalt

Riccardo Oliveira, l'erede di Shevchenko

era arrivato dalnell'estate del 2018, acquistato anche grazie alla sua duttilità sulla fascia sinistra. In rossonero, però, non è mai riuscito ad esplodere. Dopo il, ha vissuto esperienze in prestito a, prima di trasferirsi alla corte dellanel 2021. In Russia ha collezionato diverse presenze, rimanendo per 4 stagioni. Nel 2026 ha scelto di tornare in Patria e, ad oggi, gioca nel, uno dei club storici del suo paese.Il caso diè molto particolare. Arrivato alper raccogliere l'eredità del pupillo Shevchenko, il brasiliano non è mai riuscito ad imporsi. La sua esperienza in rossonero durò una sola stagione:, oltre alle reti in Coppa Italia.

Nell'estate del 2007 passò al Saragozza, dove ritrovò la via del gol, arrivando a segnarne ben 18. La carriera poi proseguì tra Spagna, Emirati Arabi e Brasile. Oliveira ha chiuso la sua carriera da calciatore nel 2023 on la maglia del Brasilia, dopo aver vestito anche quelle di Al-Jazira, San Paolo, Santos e Atletico Mineiro.

Leo Duarte e la carriera in Brasile

Acquistato dalnel 2019,avrebbe dovuto rappresentare uno dei giovani difensori sul quale ostruire il futuro del club rossonero. L'esperienza a Milano, però, non è andata come si pensava. Dopo il trasferimento in rossonero, il centrale brasiliano ha lasciato Milano nel 2022 per andare al, in Turchia. Qui ha passato diverse stagioni, prima di tornare in Brasile quest'anno.

La sua nuova avventura, ora, è all'Atletico Mineiro, che lo ha ingaggiato nell'estate del 2026 con un contratto quadriennale, fino a giugno 2030.

Krzysztof Piątek, dall'esplosione al Qatar

Uno dei casi più recenti e sorprendenti è quello di. Arrivato nel Milan a gennaio 2019 dal, il polacco sembrava destinato a diventare il nuovo attaccante rossonero del futuro. L'impatto iniziale, infatti, fu davvero positivo, ma a Milano durò solamente un anno.

Dopo il trasferimento all'Herta Berlino, Piatek ha continuato a cambiare squadra: Fiorentina e Salernitana in prestito, poi l'avventura in Turchia al Besaksehir. Nel 2025 ha lasciato l'Europa per trasferissimo in Qatar e, nella sua prima stagione, ha realizzato 9 gol e 5 assist in 22 partite di campionato.

Taye Taiwo, dal Marsiglia al ritiro

Quando il Milan acquistònel 2011, il nigeriano arrivava dalcon una reputazione molto importante. Era un terzino potente e fisico, dotato di un sinistro davvero importante. In rossonero, però, ha giocato appena 4 partite. Dopo una stagione complicata arrivarono i prestiti apoi il trasferimento al. Da lì inizia la vera e propria fase da giramondo: Finlandia, Svezia, Cipro e Stati Uniti, questi i paesi toccati dal calciatore. Nel 2021 tornò in Finlandia e,