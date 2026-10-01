Ospite al 'Festival dello Sport' di Trento, Gianni Rivera ha ripercorso alcune delle tappe principali della propria carriera tra Milan e Nazionale. Nel corso della serata, lo storico numero 10 rossonero ha anche aperto all'ipotesi di intitolare il nuovo stadio a lui e a Sandro Mazzola, leggendario attaccante nerazzurro tristemente scomparso lo scorso 19 settembre.

La serata di Rivera al Festival dello Sport

Milan, l’intervista a Rivera

"Dedicare il nuovo stadio a me e Mazzola? Perché no, sarei contento. E sono sicuro che lo sarebbe anche lui. Siamo stati due protagonisti importanti degli anni in cui abbiamo giocato, due monumenti del calcio e delle rispettive squadre: sarebbe bello avere qualcosa di fisico, da toccare, per ricordarci".

La rivalità con Mazzola nel Mondiale del 1970

"Abbiamo giocato insieme durante i Mondiali prima e dopo il Messico. Un peccato che lì, invece, non sia stato possibile. E quella con il Brasile sarebbe stata l’unica partita che avrei dovuto davvero giocare".

Rivera su Malagò e sul ritorno di Mancini

"Malagò presidente non mi entusiasma e nemmeno il ritorno di Mancini, dopo essere andato in Arabia solo per i soldi".

Durante l'evento a Trento, la storia diè stata rievocata attraverso alcuni oggetti estratti da un baule portato sul palco. Tra i ricordi non potevano mancare ilil suo primo cartellino giallo, la maglia rossonera numero 10 e la stella del decimo scudetto. Spazio anche ad alcune prime pagine della ‘Gazzetta dello Sport’ dedicate ai trionfi europei dele alla semifinale mondiale contro la Germania Ovest., sottolineando il valore simbolico delle due bandiere per la città di Milano:Il dialogo si è poi spostato sullaculminati con la finale persa contro il Brasile in cui il 'Golden Boy' giocò soltanto i minuti finali:In chiusura di intervento, l'ex capitano delha mosso una critica diretta al nuovo ciclo della