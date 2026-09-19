La notizia della morte di Sandro Mazzola ha scosso profondamente l'intero mondo del calcio italiano. Tra i primi club ad esprimere la propria vicinanza alla famiglia e tifosi dell'Inter è stato il Milan, da sempre legato alla leggenda nerazzurra da un filo di rispetto e da una rivalità condotta sul campo per oltre un decennio.

Il cordoglio del Milan per Mazzola

In queste ore di profondo dolore, la società rossonera ha affidato ai propri canali social un messaggio per rendere omaggio a uno dei più grandi simboli del calcio italiano, protagonista di derby indimenticabili a San Siro contro la stella rossonera

Attraverso il proprio profilo X, la dirigenza e il club di via Aldo Rossi si sono stretti attorno ai cari del campionissimo scomparso nella notte di oggi:

«Il Milan esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, rivale storico e leale, leggenda dell’Inter e della Nazionale, protagonista della storia del calcio italiano. Un grande campione, una bandiera, un uomo che ha rappresentato un’epoca indimenticabile del nostro calcio. AC Milan si stringe alla famiglia Mazzola e a quella nerazzurra in questo momento di dolore. Ciao, Sandro» .

Un omaggio dovuto sentito da parte di chi, sulle sponde avversarie del naviglio, ha imparato ad apprezzare il talento cristallino e la classe di una bandiera che ha scritto pagine indelebili della storia del calcio nazionale e milanese.