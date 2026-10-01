Non si fermano mai le notizie sul Milan in questa lunga sosta per le nazionali. L'indiscrezione che circola con maggiore insistenza nelle ultime ore è quella legata ad un blitz in Spagna di alcuni osservatori rossoneri per monitorare due giovani talenti del Granada. Novità importanti anche sul fronte rinnovi, con qualcosa che sta iniziando a muoversi introno alle situazioni di Christian Pulisic, Strahinja Pavlovic e Adrien Rabiot.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Calciomercato Milan, blitz in Spagna per Rodriguez

Scout rossoneri colpiti da Emeka

Come anticipato da 'Tuttosport' e confermato dalla 'Gazzetta dello Sport' e da, lo scorso 12 settembrecentrocampista box to box classe 2007, che però è rimasto in panchina. Ormai presenti alla partita, gli osservatori rossoneri sono stati affascinati da un altro giocatore di origine nigeriana.A stupire gli osservatori delè stato soprattutto Emeka , già battezzato dai media spagnoli come ilClasse 2009, Emeka è un'ala mancina di nazionalità spagnola ma di origini nigeriane. Nel 4-3-3 del Granada, il ragazzo viene impiegato stabilmente comeIn stagione, il bottino del classe 2009 è diCome svelato da Pellegatti, la clausola rescissoria è passata

Il Milan sta studiando la fattibilità dell'operazione, con l'idea di sferrare un assalto concreto già durante la sessione di gennaio. Acquistare subito il cartellino di Emeka permetterebbe ai rossoneri di assicurarsi uno dei profili più promettenti del calcio spagnolo prima che la sua valutazione diventi proibitiva o che si scateni un'asta internazionale con i top club della Premier League e della stessa Liga.

L'intervista a Pulisic

"In rossonero mi trovo benissimo. L'ambiente e la società mi hanno dato massima fiducia e un grande supporto. In questo momento mi concentro solo sulle prestazioni, poi affronteremo il tema rinnovo, mi auguro a breve. Sto benissimo qui e la mia intenzione è rimanere al Milan".

Dopo nove mesi di digiuno e un'avvio di stagione complicato dalla microfrattura con edema osseo al perone destro rimediata ai Mondiali, contro il Lecceha ritrovato la titolarità e il gol prima della sosta.rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport', lo statunitense ripercorre gli ultimi mesi tra problemi fisici, nuovo allenatore e nuovi compagni di squadra. Il passaggio più interessante è senza dubbio quello legato alattualmente inma con al suo interno un'opzione che permetterebbe aldi estendere unilateralmente l'accordo fino al 30 giugno 2028.

Leggi qui l'intervista integrale a Christian Pulisic.

Il piano di Cardinale per blindare Rabiot e Pavlovic

Il Milan punta a blindare altri due calciatori importanti per il progetto di Gerry Cardinale e di Ruben Amorim. 'La Gazzetta dello Sport' parla di altri due rinnovi nel mirino:. Per il serbo si lavora a un contratto(da 1,7 milioni a circa 3,5 a stagione). Per il francese la discussione sarà più incentrata sull'ingaggio:percepiti dall'ex Juventus a stagione. Sarebbe un altro passo importante per il nuovo progetto del Diavolo: i due calciatori sono cruciali per ile lo saranno anche nel prossimo futuro. Determinante anche in un progetto che parte da zero poggiare le basi su solide fondamenta e sia Pavlovic sia Rabiot hanno questo ruolo nel club rossonero.