Il blitz in Spagna per Dylan Rodriguez e Owen Emeka, l'intervista a Pulisic e i rinnovi di Adrien Rabiot e Strahinja Pavlovic: le Top News di oggi sul Milan
Pulisic: "Voglio rimanere al Milan. E sul rinnovo..." | VIDEO PM
Non si fermano mai le notizie sul Milan in questa lunga sosta per le nazionali. L'indiscrezione che circola con maggiore insistenza nelle ultime ore è quella legata ad un blitz in Spagna di alcuni osservatori rossoneri per monitorare due giovani talenti del Granada. Novità importanti anche sul fronte rinnovi, con qualcosa che sta iniziando a muoversi introno alle situazioni di Christian Pulisic, Strahinja Pavlovic e Adrien Rabiot.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
Calciomercato Milan, blitz in Spagna per RodriguezCome anticipato da 'Tuttosport' e confermato dalla 'Gazzetta dello Sport' e da Carlo Pellegatti, lo scorso 12 settembre due scout del Milan sono andati a vedere Granada-Albacete perché interessati a Dylan Rodriguez, centrocampista box to box classe 2007, che però è rimasto in panchina. Ormai presenti alla partita, gli osservatori rossoneri sono stati affascinati da un altro giocatore di origine nigeriana.
Scout rossoneri colpiti da EmekaA stupire gli osservatori del Milan è stato soprattutto Emeka, già battezzato dai media spagnoli come il "nuovo Bellingham". Classe 2009, Emeka è un'ala mancina di nazionalità spagnola ma di origini nigeriane. Nel 4-3-3 del Granada, il ragazzo viene impiegato stabilmente come esterno destro a piede invertito. In stagione, il bottino del classe 2009 è di un gol in 6 presenze. Come svelato da Pellegatti, la clausola rescissoria è passata da 2 a 15 milioni di euro.
Il Milan sta studiando la fattibilità dell'operazione, con l'idea di sferrare un assalto concreto già durante la sessione di gennaio. Acquistare subito il cartellino di Emeka permetterebbe ai rossoneri di assicurarsi uno dei profili più promettenti del calcio spagnolo prima che la sua valutazione diventi proibitiva o che si scateni un'asta internazionale con i top club della Premier League e della stessa Liga.
L'intervista a PulisicDopo nove mesi di digiuno e un'avvio di stagione complicato dalla microfrattura con edema osseo al perone destro rimediata ai Mondiali, contro il Lecce Christian Pulisic ha ritrovato la titolarità e il gol prima della sosta. Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport', lo statunitense ripercorre gli ultimi mesi tra problemi fisici, nuovo allenatore e nuovi compagni di squadra. Il passaggio più interessante è senza dubbio quello legato al rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2027, ma con al suo interno un'opzione che permetterebbe al Milan di estendere unilateralmente l'accordo fino al 30 giugno 2028.
"In rossonero mi trovo benissimo. L'ambiente e la società mi hanno dato massima fiducia e un grande supporto. In questo momento mi concentro solo sulle prestazioni, poi affronteremo il tema rinnovo, mi auguro a breve. Sto benissimo qui e la mia intenzione è rimanere al Milan".
Leggi qui l'intervista integrale a Christian Pulisic.
Il piano di Cardinale per blindare Rabiot e PavlovicIl Milan punta a blindare altri due calciatori importanti per il progetto di Gerry Cardinale e di Ruben Amorim. 'La Gazzetta dello Sport' parla di altri due rinnovi nel mirino: Pavlovic e Rabiot. Per il serbo si lavora a un contratto fino al 2031 al doppio dello stipendio (da 1,7 milioni a circa 3,5 a stagione). Per il francese la discussione sarà più incentrata sull'ingaggio: si vogliono aumentare i 3,5 milioni di euro percepiti dall'ex Juventus a stagione. Sarebbe un altro passo importante per il nuovo progetto del Diavolo: i due calciatori sono cruciali per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim e lo saranno anche nel prossimo futuro. Determinante anche in un progetto che parte da zero poggiare le basi su solide fondamenta e sia Pavlovic sia Rabiot hanno questo ruolo nel club rossonero.
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