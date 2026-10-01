Osservatori del Milan presenti al 'Nuevo Los Cármenes' di Granada per monitorare due obiettivi di calciomercato: le ultime da Carlo Pellegatti
Negli ultimi giorni, i nomi di due giovani del campionato spagnolo sono stati accostati con insistenza al Milan da 'Tuttosport' e 'La Gazzetta dello Sport'. Stiamo parlando di Dylan Rodriguez e Owen Emeka, rispettivamente classe 2007 e 2009 di proprietà del Granada. A confermare le indiscrezioni di mercato è stato il noto giornalista da sempre vicino al mondo rossonero Carlo Pellegatti.
Calciomercato Milan, Pellegatti su Dylan RodriguezIntervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, Pellegatti ha spiegato il vero motivo che ha portato gli scout del Milan al 'Nuevo Los Cármenes' di Granada:
"Gli scout del Milan il 12 settembre erano andati a vedere Granada-Albacete perché interessava molto Dylan Rodriguez, che però è rimasto in panchina. Ormai presenti alla partita, sono stati affascinati da un altro giocatore di origine nigeriana”.
Rodriguez è un centrocampista box-to-box spagnolo classe 2007. Nonostante il primo contratto da professionista valido fino al 2028 ha collezionato appena 24' minuti con la prima squadra del Granada.
Il retroscena su EmekaA sorprendere è soprattutto il secondo giocatore su cui si sono soffermati gli scout rossoneri. Come anticipato dalla 'Gazzetta dello Sport' e confermato da Pellegatti, a stupire gli osservatori del Milan è stato soprattutto Emeka, già battezzato come il nuovo Bellingham:
“Sto parlando di Emeka, un classe 2009 che ha segnato un bellissimo gol contro l'Albacete, diventando il secondo marcatore più giovane della storia del Granada. Dicono che come caratteristiche questo giocatore di fascia destra, di piede sinistro ma che tende a partire dall'esterno per accentrarsi, abbia i tratti di Bellingham. In Spagna dicono questo, non io: vi riporto solo la frase".
Chi è EmekaOwen Emeka è un'ala mancina di nazionalità spagnola ma di origini nigeriane. Nel 4-3-3 del Granada, il ragazzo viene impiegato stabilmente come esterno destro a piede invertito. In stagione, il bottino del classe 2009 è di un gol in 6 presenze. Come svelato da Pellegatti, la clausola rescissoria è passata da 2 a 15 milioni di euro, ma il Milan potrebbe comunque riuscire a strapparlo per un prezzo più basso.
Il piano del MilanIl Milan sta studiando la fattibilità dell'operazione, con l'idea di sferrare un assalto concreto già durante la sessione di gennaio. Acquistare subito il cartellino di Emeka permetterebbe ai rossoneri di assicurarsi uno dei profili più promettenti del calcio spagnolo prima che la sua valutazione diventi proibitiva o che si scateni un'asta internazionale con i top club della Premier League e della stessa Liga.
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