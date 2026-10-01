Negli ultimi giorni, i nomi di due giovani del campionato spagnolo sono stati accostati con insistenza al Milan da 'Tuttosport' e 'La Gazzetta dello Sport'. Stiamo parlando di Dylan Rodriguez e Owen Emeka, rispettivamente classe 2007 e 2009 di proprietà del Granada. A confermare le indiscrezioni di mercato è stato il noto giornalista da sempre vicino al mondo rossonero Carlo Pellegatti.

Calciomercato Milan, Pellegatti su Dylan Rodriguez

"Gli scout del Milan il 12 settembre erano andati a vedere Granada-Albacete perché interessava molto Dylan Rodriguez, che però è rimasto in panchina. Ormai presenti alla partita, sono stati affascinati da un altro giocatore di origine nigeriana”.

Intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube,ha spiegato il vero motivo che ha portato gli scout delal 'Nuevo Los Cármenes' di Granada:

Rodriguez è un centrocampista box-to-box spagnolo classe 2007. Nonostante il primo contratto da professionista valido fino al 2028 ha collezionato appena 24' minuti con la prima squadra del Granada.

Il retroscena su Emeka

“Sto parlando di Emeka, un classe 2009 che ha segnato un bellissimo gol contro l'Albacete, diventando il secondo marcatore più giovane della storia del Granada. Dicono che come caratteristiche questo giocatore di fascia destra, di piede sinistro ma che tende a partire dall'esterno per accentrarsi, abbia i tratti di Bellingham. In Spagna dicono questo, non io: vi riporto solo la frase".

Chi è Emeka

Il piano del Milan

A sorprendere è soprattutto il secondo giocatore su cui si sono soffermati gli scout rossoneri. Come anticipato dalla 'Gazzetta dello Sport' e confermato da, a stupire gli osservatori delè stato soprattutto, già battezzato comeè un'ala mancina di nazionalità spagnola ma di origini nigeriane. Nel 4-3-3 del Granada, il ragazzo viene impiegato stabilmente comeIn stagione, il bottino del classe 2009 è diCome svelato da Pellegatti, la clausola rescissoria è passatama il Milan potrebbe comunque riuscire a strapparlo per un prezzo più basso.Ilsta studiando la fattibilità dell'operazione, con l'idea di sferrare un assalto concreto già durante laAcquistare subito il cartellino di Emeka permetterebbe ai rossoneri di assicurarsi uno dei profili più promettenti del calcio spagnolo prima che la sua valutazione diventi proibitiva o che si scateni un'asta internazionale con i top club della Premier League e della stessa Liga.