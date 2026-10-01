Goncalo Ramos protagonista con il Portogallo: gol e assist per l’attaccante del Milan, che sostituisce al meglio Cristiano Ronaldo contro la Danimarca

Matteo Chini
- Milano
Milan, Gonçalo Ramos è il miglior acquisto estivo della Serie A

Milan, Gonçalo Ramos è il miglior acquisto estivo della Serie A? Il duello con gli altri colpi

Goncalo Ramos, ancora fermo a una sola rete in campionato con la maglia del Milan, sta trascinando il Portogallo da titolare dopo il recente caso Cristiano Ronaldo. Dopo il gol degli scorsi giorni contro la Norvegia, il centravanti classe 2001 si è ripetuto nella sfida contro la Danimarca, realizzando una rete e un assist nel giro di venticinque minuti.

Portogallo, la prestazione di Ramos contro la Danimarca

L’abbandono del ritiro da parte di Ronaldo, ha spinto il commissario tecnico Jorge Jesus a puntare nuovamente su Ramos dal 1’ minuto. Contro la Danimarca, il numero nove rossonero ha sbloccato la gara propiziando il vantaggio con l'assist per la rete di Cancelo. Al 25’, il classe 2001 ha firmato il gol del momentaneo 2-1 dopo una splendida combinazione con Bruno Fernandes.
Portogallo, Goncalo Ramos

Le parole di Ramos al termine del match

Dopo la vittoria per 4-2 sulla Danimarca, Ramos ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Sky Sport' a proposito del suo gol e del caso Ronaldo:
"Il gol di punta è una cosa che faccio spesso in allenamento. È sempre complicato quando arrivi davanti al portiere, ho scelto di concludere così. Cristiano Ronaldo? Non ha influenzato l’importanza della partita, noi vogliamo vincere e la cosa più importante rimane la prossima partita".

Un segnale incoraggiante

Il centravanti rossonero era già stato decisivo lo scorso 27 settembre contro la Norvegia. In quell'occasione, Ramos aveva siglato la rete del definitivo 2-1 con uno scavetto dal limite dell'area, oltre a vedersi annullare il secondo gol per un fuorigioco millimetrico. La continuità di rendimento trovata con la maglia del Portogallo può essere un segnale incoraggiante per il Milan, ancora in attesa di vedere la miglior versione dell’attaccante prelevato in estate dal Paris Saint-Germain per 74 milioni di euro più bonus.

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