Milan, Gonçalo Ramos è il miglior acquisto estivo della Serie A? Il duello con gli altri colpi

Goncalo Ramos, ancora fermo a una sola rete in campionato con la maglia del Milan, sta trascinando il Portogallo da titolare dopo il recente caso Cristiano Ronaldo. Dopo il gol degli scorsi giorni contro la Norvegia, il centravanti classe 2001 si è ripetuto nella sfida contro la Danimarca, realizzando una rete e un assist nel giro di venticinque minuti.

Portogallo, la prestazione di Ramos contro la Danimarca

Le parole di Ramos al termine del match

"Il gol di punta è una cosa che faccio spesso in allenamento. È sempre complicato quando arrivi davanti al portiere, ho scelto di concludere così. Cristiano Ronaldo? Non ha influenzato l’importanza della partita, noi vogliamo vincere e la cosa più importante rimane la prossima partita".

Un segnale incoraggiante