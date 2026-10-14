Doccia gelida per il Milan di Rúben Amorim sul fronte infortuni. Dopo l'intervento chirurgico perfettamente riuscito alla caviglia destra di Alexis Saelemaekers, le indiscrezioni svelate da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola tracciano uno scenario pesantissimo per i colori rossoneri. Per il pieno recupero e per la conseguente ripresa dell'attività agonistica si parla di uno stop di almeno cinque mesi, con il rientro in campo del trequartista belga fissato soltanto per il mese di marzo 2027. Una tegola enorme che rischia di cambiare radicalmente le strategie del club di Via Aldo Rossi.

La nota ufficiale del Milan e i dettagli dell'operazione ad Amsterdam

«AC Milan comunica che ad Amsterdam, Alexis Saelemaekers è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra. L’intervento di pulizia artroscopica e stabilizzazione, eseguito dal Dr. Gino Kerkhoffs alla presenza del Dr. Andrea Bulgheroni e di Diego Mantovani dello staff medico del Milan, è perfettamente riuscito».

I tempi di recupero e l'impatto sul calciomercato di gennaio

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La decisione di andare sotto i ferri è arrivata dopo un consulto specialistico ad Amsterdam, in Olanda, con il Professor Gino Kerkhoffs. La caviglia del classe 1999 risultava infatti fortemente instabile in seguito a una distorsione rimediata esattamente due settimane fa, il 29 settembre, alla ripresa degli allenamenti a Milanello dopo gli otto giorni di riposo concessi da Amorim. L'articolazione era peraltro già stata operata al malleolo nel 2024, ai tempi del prestito alla Roma. Nella giornata di ieri, la società rossonera ha diramatoSe l'intervento chirurgico non ha presentato complicazioni, le notizie sul rientro restano pessime. Il Milan dovrà fare a meno del numero 56 per una parte cruciale della stagione 2026-2027. Nello scacchiere tattico di Rúben Amorim, Saelemaekers viene visto principalmente come trequartista. Le soluzioni interne per sostituirlo nel roster attuale certamente non mancano, ma l'assenza prolungata del belga potrebbe spingere la dirigenza a muoversi sul mercato.

Non è affatto escluso, infatti, che durante la sessione invernale del calciomercato a gennaio il Diavolo decida di dare uno sguardo alle occasioni in entrata per ovviare all'assenza del belga. Un innesto sulla trequarti che andrebbe così ad aggiungersi ai piani già stabiliti dalla dirigenza rossonera, decisa a intervenire a inizio 2027 sia per rimpolpare il reparto difensivo sia per regalare una nuova opzione all'attacco.