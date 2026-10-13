Alexis Saelemaekers è stato operato in Olanda dopo l'infortunio alla caviglia destra: l’esito dell’intervento e il lungo stop che lo attende
Saelemaekers sulla lotta Scudetto: "Milan? Grande spirito. Inter e Napoli ..."
Il problema alla caviglia destra rimediato da Alexis Saelemaekers in allenamento lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico, eseguito nella giornata di oggi ad Amsterdam. Dietro l’infortunio c'è una perdita di stabilità dell'articolazione, conseguenza del trauma rimediato due anni fa a Roma dopo la frattura del malleolo. Per il belga si apre adesso un lungo periodo lontano dai campi.
Infortunio Saelemaekers, il comunicato ufficiale del MilanA fare il punto sulla situazione è stata la società rossonera con una nota diffusa nel pomeriggio:
"AC Milan comunica che, nella giornata odierna, ad Amsterdam, Alexis Saelemaekers è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra. L’intervento di pulizia artroscopica e stabilizzazione, eseguito dal Dr. Gino Kerkhoffs alla presenza del Dr. Andrea Bulgheroni e di Diego Mantovani dello staff medico del Milan, è perfettamente riuscito".
I tempi di recupero e la data del rientroL'ex esterno di Anderlecht, Bologna e Roma comincerà a breve la fase di riabilitazione. Stando al quadro clinico attuale, per rivedere Saelemaekers al lavoro sul campo potrebbero servire tra i 3 e i 4 mesi. Rispettando le tappe del recupero senza forzare i tempi, il rientro in squadra è programmato per febbraio 2027.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultime Notizie
Ibrahimovic-Milan, ma quale addio: la verità sul caso e il piano di Cardinale per Zlatan | PM
Ultime Notizie
Milan, Pavlovic in sede per il rinnovo: tutti i dettagli del nuovo contratto
Milan sui Social
Milan, il doloroso messaggio di Gabbia spezza il cuore dei tifosi: "Oggi è davvero difficile ..."
Ultime Notizie
Milan, Adani: "Non vedo tutta questa qualità in Moreira ed Estupiñán, ma c'è una cosa che mi piace di Amorim"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti