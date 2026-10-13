Il problema alla caviglia destra rimediato da Alexis Saelemaekers in allenamento lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico, eseguito nella giornata di oggi ad Amsterdam. Dietro l’infortunio c'è una perdita di stabilità dell'articolazione, conseguenza del trauma rimediato due anni fa a Roma dopo la frattura del malleolo. Per il belga si apre adesso un lungo periodo lontano dai campi.

Infortunio Saelemaekers, il comunicato ufficiale del Milan

"AC Milan comunica che, nella giornata odierna, ad Amsterdam, Alexis Saelemaekers è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra. L’intervento di pulizia artroscopica e stabilizzazione, eseguito dal Dr. Gino Kerkhoffs alla presenza del Dr. Andrea Bulgheroni e di Diego Mantovani dello staff medico del Milan, è perfettamente riuscito".

I tempi di recupero e la data del rientro

A fare il punto sulla situazione è stata la società rossoneraL'ex esterno di Anderlecht, Bologna e Roma comincerà a breve la. Stando al quadro clinico attuale, per rivedereal lavoro sul campo potrebbero servire. Rispettando le tappe del recupero senza forzare i tempi, il rientro in squadra è programmato per