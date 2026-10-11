Milan, Moreira può svoltare la stagione. E quelle parole di Cardinale pesano

Il Milan è pronto a tornare in campo oggi contro il Sassuolo: una partita non semplice visto che il Diavolo non vince al 'Mapei Stadium' dal lontano maggio 2022. Non sarà un compito facile per Ruben Amorim che va alla ricerca di continuità dopo la bella vittoria contro il Lecce. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', l'allenatore portoghese punterà su un Diavolo più aggressivo con Gonçalo Ramos come prima punta, Pulisic alle sue spalle e Chukwueze-Moreira sulle fasce.

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I retroscena di mercato e le parole di Gerry Cardinale

"L’ho pagato 50 milioni e sono felice di averlo fatto"

Il quotidiano riporta anche le parole di Gerry Cardinale per l'esterno belga:

ha detto il numero uno di RedBird al termine della conferenza stampa di Amorim. Poi più di 70 milioni di euro spesi per Ramos e 30 per Mario Gila nonostante fosse in scadenza con la maglia della Lazio. Molto importanti le parole di Cardinale che crede tantissimo in Moreira: lo abbiamo visto prima di Lazio-Milan e Milan-Lecce in cui il numero uno del Milan era presente sul campo prima dell'inizio delle due sfide ed era stato fotografato proprio in compagnia dell'ex Strasburgo. Il Diavolo in estate ha chiuso questo colpo di mercato molto importante quasi dal nulla visto che nessuno se lo aspettava e al momento non ha trovato ancora molto spazio.

I numeri di Moreira in Serie A su Sofascore

Presenze: 3.

3. Minuti a partita: 42.

42. Gol: 3.

3. Frequenza realizzativa (in minuti): 42 min.

42 min. Grandi occasioni fallite: 0.

0. Assist: 0.

0. Tocchi a partita: 38.0.

38.0. Palle recuperate a partita: 1.0.

1.0. Dribbling riusciti a partita: 1.3 (67%).

1.3 (67%). Duelli totali vinti a partita: 3.0 (53%).

La svolta tattica col 4-4-1-1

Ecco i suoi numeri in Serie A dal sito Sofascore:Con il: con Estupinan o Bartesaghi alle sue spalle, il belga può pensare più alladove ha già dimostrato di essere determinante. Con meno corse all'indietro e più copertura, Moreira può. Questa potrebbe essere una