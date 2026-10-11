"Non credo che si muoverà", l'agenzia di Endrick spegne i sogni di Cardinale e del Milan?

Il Global Head of Football di Roc Nation Sports International (agenzia che gestisce tra gli altri anche Endrick attaccante fortemente nel mirino del Milan e della Roma) Alan Redmond è stato intervistato da Adnkronos parlando del futuro del brasiliano al momento al Real Madrid.

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"Nel caso di Endrick, ha sempre detto di voler restare al Real Madrid e sono convinto che in questa stagione, quando avrà l'opportunità, segnerà molti gol. Confermo che in estate c'era molto interesse per lui, da diversi Paesi, ma il suo obiettivo non è mai stato quello di lasciare la Spagna. Onestamente penso che resterà al Real per tanto tempo. Questa è la mia opinione".

Come più volte detto sul brasiliano c'è il forte interesse di Milan e Roma, ma Redmond è sicuro:

"Non credo che si muoverà. I club menzionati sono fantastici, ma non penso che andrà a giocare da altre parti".

Una doccia gelata per il Milan: in questi giorni si è parlato di un Gerry Cardinale sicuro di essere in pole per il brasiliano nel caso in cui il calciatore e il Real Madrid aprissero a un prestito nel mese di gennaio. Ovviamente potrebbero essere anche solo parole di facciata e una strategia chiara: Endrick non ha praticamente giocato in questo inizio stagionale e potrebbe voler trovare continuità se non ci sarà un cambio sensibile nel suo utilizzo.

Le soluzioni tattiche e la formula per Endrick al Milan

Per il Diavolo il brasiliano sarebbe un rinforzo davvero perfetto: nel 4-4-1-1 potrebbe giocare sia come prima punta, sia come trequartista alle spalle dell'attaccante. Nel 3-4-2-1, invece, potrebbe giocare sempre come prima punta e come trequartista di destra per sfruttare il suo piede mancino rientrando al centro del campo.

L'opzione ideale per tutti potrebbe essere un prestito con diritto e controriscatto in favore del Real Madrid: così facendo i blancos non perderebbero il controllo sul cartellino, mentre il Milan potrebbe godersi Endrick per più di 6 mesi e potrebbe anche incassare qualcosa a livello economico. Certo le parole di Alan Redmond al momento rallentano la situazione, ma si sa che nel mercato vale tutto.