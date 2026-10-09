Avanzano i dialoghi tra Milan e Real Madrid per Endrick: 'SportMediaset' svela le cifre e la possibile formula dell'operazione
Calciomercato Milan, Endrick nome concreto per gennaio: ma attenzione alla concorrenza della Roma
Continuano ad emergere nuovi dettagli sull'interesse del Milan per Endrick nel mercato di gennaio. Gli ultimi aggiornamenti riguardano la possibile formula e le cifre dell'operazione, che confermano una volontà chiarissima da parte dei rossoneri.
Calciomercato Milan, formula e cifre per EndrickStando a quanto riportato da 'SportMediaset', i due club starebbe ragionando su un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 35 e i 40 milioni di euro. Il Real Madrid, tuttavia, non ha intenzione di rinunciare al controllo del cartellino di Endrick e manterrebbe un'opzione di recompra a 45/50 milioni di euro. I 'Blancos' non sono nuovi a manovre del genere: l'esempio più lampante è quello di Brahim Diaz, arrivato al Milan in prestito biennale e poi tornato in Spagna, ma anche Nico Paz e Franco Mastantuono per restare all'interno dei confini italiani.
Il sì di Endrick al MilanStando a quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', il Milan avrebbe incassato il gradimento di Endrick. Qualora ci fossero le condizioni per lasciare il Real Madrid a gennaio, il giovane attaccante brasiliano ha lasciato intendere che i rossoneri sarebbero in prima fila. L'ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione non è proibitivo, ma resta da trovare un'intesa sulla formula. Difficilmente i 'Blancos' rinunceranno al controllo del cartellino: lo scenario più probabile resta un prestito con diritto di riscatto a favore del Diavolo e controriscatto a favore del club madrileno.
Il retroscena dell'estateNel corso della sessione estiva di calciomercato, Cardinale si era mosso in prima persona per provare ad acquistare Endrick. Il patron del Milan aveva incassato il sì di Florentino Perez, ma José Mourinho, che crede nelle qualità del ragazzo, ha bloccato tutto. Oltre a quello dei rossoneri, si registrano anche i tentativi di Roma, Aston Villa e Liverpool. Superato il fastidio fisico che lo aveva colpito ad agosto, l'attaccante brasiliano è tornato a disposizione e non vede l'ora di scendere in campo.
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