Continuano ad emergere nuovi dettagli sull'interesse del Milan per Endrick nel mercato di gennaio. Gli ultimi aggiornamenti riguardano la possibile formula e le cifre dell'operazione, che confermano una volontà chiarissima da parte dei rossoneri.

Calciomercato Milan, formula e cifre per Endrick

Il sì di Endrick al Milan

Il retroscena dell'estate

Stando a quanto riportato da 'SportMediaset', i due club starebbe ragionando su unIl Real Madrid, tuttavia, non ha intenzione di rinunciare al controllo del cartellino di Endrick e manterrebbe un'opzione diI 'Blancos' non sono nuovi a manovre del genere: l'esempio più lampante è quello di, arrivato al Milan in prestito biennale e poi tornato in Spagna, ma ancheper restare all'interno dei confini italiani.Stando a quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport',. Qualora ci fossero le condizioni per lasciare ila gennaio, il giovane attaccante brasiliano ha lasciato intendere che i rossoneri sarebbero in prima fila. L'ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione non è proibitivo, ma. Difficilmente i 'Blancos' rinunceranno al controllo del cartellino: lo scenario più probabile resta un prestito con diritto di riscatto a favore del Diavolo e controriscatto a favore del club madrileno.Nel corso della sessione estiva di calciomercato,si era mosso in prima persona per provare ad acquistare. Il patron delaveva incassato il sì di, ma, che crede nelle qualità del ragazzo, ha bloccato tutto. Oltre a quello dei rossoneri, si registrano anche i tentativi di Roma, Aston Villa e Liverpool. Superato il fastidio fisico che lo aveva colpito ad agosto, l'attaccante brasiliano è tornato a disposizione e non vede l'ora di scendere in campo.